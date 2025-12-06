اسرائیل ۳۹ سوری را در استان قنیطره سوریه ربود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مادر جوانی به نام «محمد محسن احمد» که حدود ده ماه پیش توسط ارتش اشغالگر اسرائیل در استان قنیطره سوریه ربوده شده، با سختی و رنج فراوانی زندگی می‌کند. این شرایط علاوه بر او، شامل همسر و فرزندانش نیز می‌شود، زیرا خانواده از بازگشت به خانه‌ای که پسرشان از آن ربوده شده، محروم است. محمد یکی از ده‌ها جوان ربوده‌شده توسط ارتش اسرائیل طی عملیات‌های نفوذی در ماه‌های گذشته در مناطق استان‌های دمشق، درعا و قنیطره است.

خانواده محمد اکنون در منطقه «جدیده الفضّل» در حومه دمشق زندگی می‌کنند و از بازگشت به خانه خود در استان قنیطره ترس دارند. «جمیله محمد ذیبان صالح» مادر این جوان ربوده‌شده، در گفتگو با روزنامه «العربی الجدید» توضیح داد که ارتش اسرائیل فرزندش را دو بار ربوده و هر بار او را نزدیک خانه‌اش در مزرعه «أم اللقس» در نزدیکی شهر معلّقة در استان قنیطره، رها کرد. وی افزود که آخرین ربایش در فوریه ۲۰۲۵ اتفاق افتاده، زمانی که محمد در خانه با همسر و فرزندانش خواب بوده است. سربازان اسرائیلی در ساعت دو بامداد وارد خانه شدند، در را شکستند، خانواده را ترساندند و محمد را به مکان نامعلومی منتقل کردند.

صالح (۶۲ ساله) همچنین گفت که فرزندش پدر سه فرزند و تنها نان‌آور خانواده است و وضعیت خانواده پس از ربوده شدن او تأسف‌آور است. مادر این جوان ربوده‌شده از سازمان ملل خواست تا سرنوشت فرزندش را روشن کنند و اشاره کرد که خودش فلسطینی است و تابعیت اردنی دارد.

«فادی الأصمعی» مدیر تحریریه مؤسسه جولان در گفتگو با روزنامه «العربی الجدید» تأکید کرد که مؤسسه وی ربوده شدن ۳۹ نفر توسط نیروهای اشغالگر اسرائیل را با ذکر نام کامل و تاریخ ثبت کرده است و افزود که در میان ربوده‌شدگان، نوجوانان نیز وجود دارند.

وی همچنین گفت که «احمد الموسی» وکیل اقدام به ثبت اسامی ربوده‌شدگان سوری و پیگیری پرونده‌های آنان کرده است و با نهادهای بین‌المللی مرتبط در تلاش است تا سرنوشت آنان مشخص شده و حقوق قانونی و انسانی آن‌ها تضمین شود. این مؤسسه از خانواده‌های ربوده‌شدگان خواسته است با نهادهای رسمی و بین‌المللی و فعالان حقوق بشری همکاری کرده و از طریق مسیرهای قانونی خواستار آزادی فوری آنان شوند.

گروه کاری «برای فلسطینی‌های سوریه» نیز در گزارشی اعلام کرد که ارتش اسرائیل در جولای گذشته، سه پناهنده فلسطینی را از مزرعه‌های «أم اللوقس» و «عین البصلی» در استان قنیطره، بازداشت کرده بود و بعداً آنان را آزاد کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸