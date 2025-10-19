به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش اول این نوشته طوایف ساکن در منطقه غزه مورد بررسی قرار گرفت و در بخش دوم تعدادی از سادات و علما و مساجد تاریخی و علمی این منطقه معرفی شدند. در این نوشته، وضعیت آموزش و پرورش، مدارس علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در این منطقه بررسی می‌شود.

اگرچه غزه در حدود ۲۰ سال است که در محاصره قرار گرفته و در طول این سال‌ها، حدود ۵ جنگ را در طول سال‌های مختلف گذرانده است و همیشه دارای وضعیتی متزلزل از نظر اجتماعی، اقتصادی و نظامی بوده، اما بررسی مختلف نشان می‌دهد این سرزمین در تمامی این سال‌ها، رشد چشمگیری در توسعه مراکز آموزشی و دانشگاهی داشته است.

تعداد مراکز آموزشی و دانشگاهی در سرزمین غزه، به‌گونه‌ای است که می‌توان آنجا را علاوه بر متراکم‌ترین منطقه مسکونی جهان با جمعیتی حدود دو میلیون نفر دانست، متراکم‌ترین مناطق آموزشی و دانشگاهی جهان به نسبت جمعیت خود را داراست.

در این منطقه ۳۱ مدرسه علمیه وجود دارد که شاخص‌ترین آن‌ها مدارس علمیه فلاح وطنیه، امیریه، رشیدیه، طوالش و شیخ رضوان است. پرورش علمای دینی و خطبای مذهبی از مهمترین وظایف این حوزه‌های علمیه است. اگرچه ممکن است تعداد افراد هر مدرسه علمیه قابل مقایسه با برخی از مدارس علمیه دیگر در کشورهای دیگر نباشد، اما با مقایسه‌ای ساده می‌توان گفت تعداد مدارس علمیه در این منطقه، حتی از تعداد حوزه‌های علمیه در معروف‌ترین شهرهای اسلامی نیز بیشتر است.

همچنین براساس گزارش دفتر سازمان ملل در امور بشردوستانه که در اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، تقریبا همزمان با عملیات طوفان‌الاقصی منتشر شد، ۶۲۵ هزار دانش‌آموز با ۲۲ هزار و پانصد معلم در این منطقه در حال تحصیل و تدریس بودند.

بقایای دانشگاه الازهر در غزه بعد از بمباران رژیم صهیونیستی

همچنین در سرزمین غزه، ۱۲ دانشگاه مستقل یا وابسته به دولت‌های اردن، ترکیه و مصر فعالیت دارند، همچنین برخی از دانشگاه‌های این منطقه به‌صورت خصوصی اداره می‌شود. بر اساس آمار اعلام شده، در این مراکز دانشگاهی، ۹۰ هزار دانشجو با بیش از دو هزار عضو هیات علمی فعالیت دارند.

به این ترتیب باید گفت از جمعیت حدود دو میلیون نفری که قبل از جنگ اخیر در سرزمین غزه حضور داشتند، حدود ۷۱۵ هزار نفر در حال تحصیل در مدارس یا مراکز آموزش عالی بوده‌اند که بیش از ۳۵ درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند.

از دانشگاه های معروف غزه نیز می‌توان به دانشگاه اسلامی غزه، «الجامعه الاسلامیه بالغزه» با آدرس اینترنتی https://www.iugaza.edu.ps اشاره کرد. این مرکز آکادمیک که در سال ۱۹۷۸ میلادی تاسیس شده، بزرگترین دانشگاه غزه شناخته می‌شود و دارای ۱۱ دانشکده و ۲۰ مرکز پژوهشی و بیمارستان آموزشی است که در آن کلیه مقاطع آموزشی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های علوم تجربی، علوم انسانی و مهندسی ارائه می‌شود.

این دانشگاه به‌عنوان یکی از نمادهای فرهنگی جنبش حماس شناخته می‌شود و تا قبل از نبرد طوفان الاقصی، ۲۰ هزار دانشجو در آن مشغول به تحصیل بوده‌اند. هزاران دانشجو نیز در طول فعالیت این دانشگاه از آن فارغ‌التحصیل شده‌اند که در میان آن‌ها شخصیت‌های شناخته‌شده‌ای مانند شهیدان «یحیی سنوار» و «اسماعیل هنیه» وجود دارد. این دانشگاه در نبرد سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ تخریب شد و در روز سوم نبرد طوفان‌الاقصی در ۲۰۲۳ میلادی نیز برای سومین بار تخریب و فعالیت آن متوقف شد.

تخریب دانشگاه اسلامی غزه بر اثر بمباران رژیم صهیونیستی

از دیگر مراکز دانشگاهی سرزمین غزه می‌توان به دانشگاه قدس با آدرس اینترنتی WWW.ALQUDS.EDU، دانشگاه جامعه الاقصی با آدرس اینترنتی WWW.ALAQSA.EDU.PS با حدود نزدیک ۲۶ هزار دانشجو، دانشگاه الازهر در غزه با آدرس اینترنتی WWW.ALAZHAR.EDU.PS با ۱۶ هزار دانشجو اشاره کرد که تمامی آن‌ها در طول جنگ‌های متعدد، توسط دشمن اسرائیلی برای چندمین بار منهدم و دوباره بازسازی شده‌اند.

تاریخ نشان داده است که مقاومت، همیشه خود را نیازمند دانش و تکنولوژی برای رفع نیازهای مختلف پزشکی، اجتماعی، فرهنگی می‌داند و هیچگاه در کنار جهاد مسلحانه خود، فعالیت‌های علمی و فرهنگی را فراموش نکرده است.

سید علی‌اصغر حسینی/ ابنا

