به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق اعلام کرد که ۱۸۵ لوح تاریخی عراقی که به بریتانیا قاچاق شده بودند، پس از کشف و توقیف توسط پلیس و دولت بریتانیا به کشور بازگردانده خواهند شد.

«احمد فکاک البدرانی» وزیر فرهنگ، گردشگری و آثار باستانی عراق گفت: دولت عراق و وزارت فرهنگ و آثار باستانی این کشور به طور جدی برای بازگرداندن آثار تاریخی و الواح باستانی قاچاق‌شده در دوره‌های گذشته تلاش می‌کنند. این بازگشت در هماهنگی با دولت بریتانیا و سفارت عراق در لندن انجام می‌شود.

وی توضیح داد که وزارت فرهنگ و آثار عراق طی مدت گذشته توانسته است ۶ هزار قطعه تاریخی از بریتانیا و ۱۳ صندوق اثر تاریخی از آمریکا را بازگرداند و همچنین صدها قطعه و لوح تاریخی دیگر را از کشورهای اروپایی، عربی و دیگر نقاط جهان به کشور بازگرداند.

هیچ آمار رسمی دقیقی از تعداد آثار تاریخی قاچاق‌شده از عراق وجود ندارد. بسیاری از آثار در پی اشغال این کشور در سال ۲۰۰۳ توسط آمریکا به غارت رفت و شهرهای بغداد و موصل بیشترین آسیب را از این نظر متحمل شدند.

آمارهای رسمی موجود نیز گویای ابعاد واقعی این تاراج فرهنگی نیست، چرا که در دوره‌ای از ناامنی و هرج‌ومرج، گروه‌های قاچاقچی به طور گسترده به حفاری و استخراج غیرقانونی آثار تاریخی پرداختند.

گفته می‌شود بیش از ۱۵ هزار قطعه تاریخی تنها از موزه بغداد به سرقت رفته است؛ آثاری که به تمدن‌های مختلف از جمله سومری (۴ هزار سال پیش)، بابلی، آشوری و اسلامی تعلق داشتند.

در میان این آثار گمشده، لوحی سفالی با نوشته‌ای به خط میخی وجود دارد که بخشی از حماسه گیلگمش، یکی از قدیمی‌ترین آثار ادبی جهان، بر روی آن حک شده است. ایالات متحده آمریکا پیش‌تر با بازگرداندن این لوح به عراق موافقت کرده بود.

