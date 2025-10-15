به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شنبه هفتۀ آینده، به مناسبت ماه میراث اسلامی در کانادا یک رویداد آنلاین با عنوان «بازتاب‌ها در سراسر قاره‌ها: یک مبارزه مشترک، یک تأمل مشترک» برگزار می‌شود که به بررسی تجارب مسلمانان در آفریقای جنوبی و کانادا می‌پردازد. یکی از بخش‌های این وبینار گفت‌وگوی حاضرین با فاسیک مانی، نویسنده کتاب «بازتاب آزادی: داستان امام گسان سولومون، رهبر آفریقایی و مبارز علیه آپارتاید» می‌باشد.

همچنین در این رویداد آنلاین، شرکت‌کنندگان به بررسی شباهت‌های میان مبارزات مسلمانان آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید و چالش‌های فزاینده اسلام‌هراسی در کانادا خواهند پرداخت. هدف از این برنامه ایجاد فضایی برای گفت‌وگوی میان‌نسلی و بین‌قاره‌ای، تأمل تاریخی و فعالیت‌های آینده‌نگر در هر دو زمینه است.

طبق اطلاعیۀ منتشرشده، این رویداد از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰ به وقت شرق کانادا برگزار می‌شود و مشارکت در آن برای عموم علاقه‌مندان از سراسر جهان آزاد و رایگان است.

..........

پایان پیام