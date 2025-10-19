به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز حمایت حقوقی مسلمانان کانادا(MLSC) پس‌فردا، سه‌شنبه، ۲۱ اکتبر ، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ به وقت محلی، یک کلینیک آنلاین رایگان مشاوره حقوق خانواده برگزار می‌کند. همۀ ساکنان کانادا امکان شرکت در این رویدار مشاوره حقوقی را دارند و هدف آن ارائه راهنمایی عملی حقوقی درباره مسائل خانوادگی به خانواده‌ها و افراد مسلمان است.

شرکت‌کنندگان فرصت خواهند داشت به‌صورت خصوصی و ۳۰ دقیقه‌ای با مصطفی خان، وکیل ماهر و مسلمان کانادا، صحبت کنند و مشاوره‌ای متناسب با وضعیت خود دریافت کرده و راهکارهای عملی برای مسائل حقوقی خود پیدا کنند.

این کلینیک شامل طیف وسیعی از موضوعات حقوق خانواده است و امکان پرسش و پاسخ در فضایی محرمانه را فراهم می‌کند.

طبق گزارش رسانه‌های محلی، این برنامه بر ارائه حمایت حقوقی قابل دسترس از خانه تأکید دارد تا مسلمانان کانادا بتوانند مسائل حقوقی خانوادگی خود را با راهنمایی حرفه‌ای پیگیری کنند.

...........

پایان پیام