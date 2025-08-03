به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بامداد امروز (یکشنبه)، شهرک "عُری" در حومه شهر سویداء شاهد تنش امنیتی فزایندهای بود؛ پس از آنکه چندین گلوله خمپاره از سوی عشایر بدوی مستقر در نزدیکی گورستان مسیحیان این منطقه شلیک شد.
براساس گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه، گروههای مسلح دروزی به این حملات پاسخ دادهاند؛ در حالی که تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی نهادهای مسلط بر شهر سویداء درباره منشأ آتش یا هویت عاملان آن منتشر نشده است.
این نهاد هشدار داد که ادامه این حملات، جان غیرنظامیان را در معرض خطر قرار میدهد و موجب افزایش تنش در استان سویداء میشود. دیدهبان حقوق بشر سوریه همچنین خواستار اقدام فوری برای متوقف کردن منابع شلیک و پیگرد عاملان این حملات شد.
در تاریخ ۲۶ ژوئیه (۵ مرداد)، نیز مناطق غربی شهر سویداء هدف گلولهباران ناگهانی از محور شهرک "کناکر" قرار گرفتند. تپه "تلالحدید" و اطراف آن با خمپارههای سنگین از سوی عشایر بدوی واقع در سوی مقابل، هدف قرار گرفت که این اقدام، نقض آشکار آتشبس موجود بهشمار میرود.
کمکهای ناچیز به سویداء رسید
در میانه بحران انسانی تشدیدشده و کمبود شدید مواد غذایی و اقلام ضروری در استان سویداء سوریه، یک کاروان جدید کمکهای بشردوستانه به این استان در جنوب سوریه وارد شد؛ این اقدام با نظارت هلال احمر عربی سوریه صورت گرفت.
این کاروان شامل ۱۰ کامیون حامل آرد و مواد غذایی بود که از دمشق به سمت گذرگاه انساندوستانه بصریالشام در حومه درعا حرکت کرد تا وارد سویداء شود.
در حال حاضر از تاریخ ۱۹ ژوئیه (۲۹ تیر)، آتشبسی میان گروههای محلی دروزی و عشایر بدوی در استان سویداء سوریه برقرار شده است؛ آتشبسی که پس از یک هفته درگیریهای شدید و مرگبار بین دو طرف، به اجرا درآمد. این درگیریها صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت.
