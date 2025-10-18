به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیوان کیفری بین‌المللی با درخواست تجدید نظر رژیم صهیونیستی برای لغو حکم‌های بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ سابق این رژیم مخالفت کرد.

تأیید مسئولیت جنایی در جنایات غزه

این دادگاه در نوامبر اعلام کرده بود که دلایل عاقلانه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه نتانیاهو و گالانت مسئولیت جنایی جنایت‌های جنگی و ضد بشری در غزه را بر عهده دارند.

رد درخواست لغو حکم در ماه مه

رژیم صهیونیستی در ماه مه گذشته خواهان لغو حکم‌های بازداشت نتانیاهو و گالانت شده بود. دیوان کیفری بین‌المللی در تاریخ ۱۶ ژوئیه با این درخواست مخالفت کرد و اعلام نمود که هیچ‌گونه پایه و اساس قانونی برای لغو این حکم‌ها وجود ندارد.

عدم پذیرش تجدید نظر در پرونده

یک هفته پس از رد درخواست اولیه، رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا به تجدید نظر در این حکم دست یابد، اما قضات دیوان کیفری بین‌المللی روز جمعه اعلام کردند که این پرونده قابل تجدید نظر نیست.

