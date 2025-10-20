درخواست اسپانیا از اتحادیۀ اروپا برای پایان دادن به تغییر ساعت‌ تابستانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسپانیا قصد ارسال در خواست رسمی به اتحادیۀ اروپا مبنی بر عدم تغییر ساعتها از سال ۲۰۲۶ را دارد؛ خبری که امروز دوشنبه توسط نخستوزیر پدرو سانچز اعلام شد.
سانچز این تغییرات ساعت را قدیمی و مختلکننده خواند و تأکید کرد که مطالعات علمی نشان میدهد این اقدام به صرفهجویی در انرژی کمک نمیکند و تنها ریتمهای زیستی انسان را مختل میسازد.
این مقام اسپانیایی در ویدیویی در شبکههای اجتماعی گفت: در هر نظرسنجی، اکثریت مردم اسپانیا و اروپا با تغییر ساعت مخالف هستند.
این اقدام با هدف احیای رأیگیری پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۸ انجام میشود، رأیگیریای که درباره لغو تغییر ساعت در سراسر اتحادیه بود و تاکنون به نتیجه نرسیده است.
سانچز در پیام ویدیویی خود از شورای اروپا خواست تا به این رأی احترام بگذارد و در نشست شورای حمل و نقل، مخابرات و انرژی در لوکزامبورگ این موضوع را بررسی کند و این حرکت را نمونهای از سیاستگذاری مبتنی بر نظرات مردم و شواهد علمی دانست.
با این حال، سانچز توضیح نداد که در صورت حذف تغییر ساعتهای دو بار در سال، اسپانیا کدام منطقه زمانی را به طور دائمی خواهد پذیرفت. در حال حاضر، اسپانیا علیرغم قرار گرفتن در غرب نصفالنهار گرینویچ، از زمان اروپای مرکزی استفاده میکند؛ اتفاقی که پس جنگ جهانی دوم رخ داد و باعث طولانی شدن روزهای روشن و دیر طلوع کردن خورشید میشود. به عنوان مثال، در شهر لاکرونیا، خورشید ساعت ۸:۵۵ صبح طلوع میکند و بسیاری از مردم روز خود را در تاریکی آغاز میکنند.
