بازگشت زندگی به شهرک مرزی «مِیس الجَبل» لبنان با بازگشایی مدارس موقت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سال تحصیلی جدید روز گذشته در مجتمع موقت مدارس شهرک مرزی مِیس الجَبل در جنوب لبنان آغاز شد؛ مجموعهای آموزشی که به عنوان جایگزین ساختمانهای مدارس ویرانشده بر اثر حملات رژیم اشغالگر اسرائیل در سال گذشته تأسیس شده است.
پس از دو سال آموزش از راه دور بهدلیل آوارگی اجباری، ۳۵۰ دانشآموز از مقاطع پیشدبستانی تا دبیرستان و نیز آموزشهای فنی و حرفهای، تحصیل خود را در کلاسهای پیشساخته این مجتمع موقت از سر گرفتند. این کلاسها با کمک مالی عشیره الساعدی از عراق تهیه شده و شورای جنوب لبنان، شهرداری مِیس الجَبل و اتحادیه شهرداریهای جبل عامل کار آمادهسازی و ایجاد زیرساختهای لازم را بر عهده گرفتند.
نکته قابل توجه، افزایش ۲۰ درصدی شمار دانشآموزان نسبت به پیش از تجاوز اسرائیل است. مریم العمار، مدیر مدرسه ابتدایی، این افزایش را ناشی از انتقال بسیاری از دانشآموزان از مدارس خصوصی به مدارس دولتی دانست.
حبیب قبلان، رئیس شهرداری شهرک مِیس الجَبل، نیز تأکید کرد که بازگشایی دوباره مدارس و مراکز فنی و حرفهای باعث شده بسیاری از خانوادهها، حتی کسانی که خانههایشان ویران شده بود، به روستا بازگردند و در خانههای اجارهای ساکن شوند.
