بیش از ۱۰۰ مدرسه در جنوب لبنان توسط اسرائیل نابود شد

مقامات محلی در جنوب لبنان در تلاش‌اند با راه‌اندازی برخی ابتکارات، جایگزین‌های آموزشی فراهم کنند و مردم را در روستاهایشان نگه دارند.

هدف قرار دادن مدارس توسط اشغالگران در جنوب لبنان

مدارس شهرک «عیتا الشعب» که تخریب شده‌اند، شاخص‌ترین نمونه از هدف‌گیری سیستماتیک مدارس جنوب لبنان توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی هستند.

«حسان حجازی» رئیس شهرداری شهرک بلیدا، گفت: این شهرک سه مدرسه شامل یک مدرسه خصوصی تخریب شده و دو مدرسه رسمی دیگر دارد. آموزش رسمی نیز مانند دیگر بخش‌ها مورد حمله قرار گرفته است. مدرسه بلیدا پیش از تخریب حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ دانش‌آموز داشته است.

سازمان ملل متحد در امور کودکان (یونیسف) اعلام کرده است که بیش از ۱۰۰ مدرسه در جنوب لبنان یا تخریب شده‌اند یا آسیب‌های جدی دیده‌اند، و گزارش دیده‌بان حقوق بشر تعداد قابل توجهی از این مدارس را مستند کرده است.

در ۹ شهرک مرزی، اسرائیل مدارس را به طور کامل تخریب کرده است. این وضعیت وزارت آموزش و پرورش لبنان را مجبور کرده تا ترتیبات ویژه‌ای برای آغاز سال تحصیلی در جنوب ارائه دهد.

تلاش‌ها برای بازگشایی مدارس در جنوب لبنان

«جورج داوود» مدیرکل آموزش ابتدایی در وزارت آموزش و پرورش لبنان، گفت: ما درصدد بررسی امکان بازگشایی مدارس کاملاً تخریب‌شده در همان محله‌ای هستیم که در آن قرار دارند.

وی افزود: اگر این امکان وجود نداشته باشد، برنامه دوم تأمین یک ساختمان جایگزین نزدیک به مدرسه تخریب‌شده است و برنامه سوم تقسیم دانش‌آموزان و معلمان در نزدیک‌ترین مدارس به محل سکونت آن‌ها خواهد بود.

تخریب سیستماتیک در جنوب لبنان در منطقه‌ای به طول حدود ۱۲۰ کیلومتر و عرض ۳ تا ۶ کیلومتر توسط اسرائیل در جنوب لبنان ادامه دارد.

ده ماه پس از آتش‌بس، نیروهای اسرائیلی همچنان مدارس جنوب لبنان را هدف قرار می‌دهند و بازسازی یا بازگشایی مدارس، چالشی امنیتی و اجتماعی برای یک نسل کامل از دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

