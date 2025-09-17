به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر فراز ویرانههای شهرک میسالجبل که بهطور گسترده تخریب شده، ۳۰ اتاقک پیشساخته توزیع شده است تا بهعنوان مجتمع موقت مدارس این منطقه در شهرستان مرجعیون جنوب لبنان فعالیت کنند. این مجتمع شامل مدرسه ابتدایی، دبیرستان و مؤسسه فنی خواهد بود.
ایجاد این مجتمع و اعلام بازگشت آموزش حضوری پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل تمام مراکز آموزشی شهرک میسالجبل را ویران کرد؛ شهرکی که دههها به تربیت نسلهای متعدد از دانشآموزان شناخته میشد.
شورای شهرک میسالجبل معتقد است بازگشت خانوادهها به منطقه در گرو بازگشت مدارس است؛ زیرا بسیاری از مدارس منطقه بهطور کامل یا جزئی تخریب شدهاند.
عامل تثبیت حضور مردم
«حبیب قبلان» رئیس شهرداری شهرک میسالجبل در گفتوگو با پایگاه خبری الجزیرهنت قطر تأکید کرد: پس از نابودی تمام مراکز آموزشی، ناچار بودیم چنین گامی برداریم. این مجتمع موقت به بازگشت دانشآموزان به تحصیل کمک میکند و عاملی اساسی در بازگشت خانوادهها به شهرک خواهد بود.
به گفته او، مجتمع جدید تا چند روز آینده آماده پذیرش دانشآموزان است و شامل کلاسهای ابتدایی، متوسطه و فنی، سرویسهای بهداشتی، سیستم انرژی خورشیدی، تهویه و زمین ورزشی خواهد بود. شهرداری نیز متعهد شده هزینه ثبتنام و نوشتافزار دانشآموزان را بپردازد.
قبلان با ابراز خوشحالی اینکه تاکنون بیش از ۳۰۰ دانشآموز نامنویسی کردهاند، افزود: این نشاندهنده پایبندی مردم به سرزمین و خانههایشان است، حتی اگر مجبور باشند در چادر درس بخوانند.
بر اساس گزارش بانک جهانی در جنگ اخیر اسرائیل پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، ۱۲۰ مدرسه دولتی در لبنان بهطور جزئی و ۲۵ مدرسه بهطور کامل ویران شدهاند. همچنین ۱۷۳ مدرسه خصوصی بهطور جزئی و ۳۴ مدرسه بهطور کامل نابود شدهاند.
مقاومت آموزشی
«فرج بدران» مدیر دبیرستان «المربی محمد فلحه» در میسالجبل، این اقدام را تبدیل رویا به واقعیت توصیف کرد و افزود: پس از حدود دو سال آموزش از راه دور، معلمان و دانشآموزان بار دیگر گرد هم خواهند آمد.
او تأکید کرد که مدیریت مجتمع با آمادگی کامل، ثبتنام، تأمین معلم و امور اداری را پیش میبرد. ما بخشی از مقاومت آموزشی هستیم و تلاش ما در برابر فداکاریهای مردم منطقه ناچیز است.
به گفته بدران، برخی معلمان هر روز از شهرهای دوردست مانند نبطیه برای تدریس خواهند آمد، اما با عزم و اراده این دشواریها را پشت سر میگذاریم.
«محمد عیسی» استاد دانشگاه و حقوقدان، نیز این پروژه را پیام زندگی و پایداری دانست و یادآور شد: مقاومت فقط به سلاح محدود نمیشود، بلکه باید با علم و فرهنگ همراه باشد.
او توضیح داد که این پروژه حاصل همکاری شورای شهرک میسالجبل، اتحادیه شهرداریهای جبل عامل و مجلس جنوب لبنان و با حمایت مالی «ماجد الساعدی» شیخ قبیله «سواعده» در عراق است.
استقبال خانوادهها
«فرج شقیر» مسئول کمیته آموزشی شهرداری میسالجبل، گفت که اجرای این پروژه موجب خوشحالی گسترده میان خانوادهها شد، زیرا ادامه تحصیل فرزندانشان تضمین شده است.
شقیر تأکید کرد: این پروژه حیاتی است و برای هر دانشآموز در میسالجبل و روستاهای اطراف صندلی آموزشی فراهم خواهد کرد. به دلیل استقبال بیش از انتظار، شهرداری ناچار شد کلاسهای بیشتری اضافه کند.
تجربه مشابه در شهرک حولا
شهرک حولا در همان منطقه نیز تجربه مشابهی داشت. پس از نابودی مدرسه دولتی توسط ارتش اسرائیل، شهرداری بخشی از یک مرکز سالمندان را به مدرسه موقت تبدیل کرد. اما با افزایش شمار دانشآموزان (حدود ۹۰ نفر)، چهار کلاس پیشساخته جدید به مجموعه اضافه شد.
«علی یاسین» رئیس شهرداری حولا، گفت: این مدرسه باری سنگین از دوش خانوادهها برداشت، زیرا بیشتر آنان توان پرداخت شهریه مدارس خصوصی را نداشتند.
او افزود: این پروژه مهمترین اقدام برای ماست، زیرا آینده انسان را میسازد. ما مسکن و بهداشت را تا حدی تأمین کرده بودیم و امروز میتوانیم بگوییم در زمینه آموزش نیز گامی جدی برداشتهایم.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما