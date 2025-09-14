به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سانچز در سخنانی در تجمع حزب خود، حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا، در شهر مالاگا گفت که از ۲۷ اوت/آگوست تاکنون برگزاری این مسابقه در مناطق مختلف اسپانیا با اعتراضات ضد اسرائیلی همراه بوده و کشورش گام مهمی در دفاع از حقوق بشر برداشته است. او همچنین از مشارکت مردم اسپانیا در حمایت از مسائل عادلانه مانند مسئله فلسطین ابراز خرسندی کرد و بر ضرورت اتحاد شهروندان در کشوری چندفرهنگی برای دفاع از حقوق بشر تأکید کرد».

مرحله ۱۸ مسابقه با اعتراضات گسترده ضد اسرائیل همراه شد و برگزارکنندگان مجبور شدند مسیر ۲۷.۵ کیلومتری این مرحله را به ۱۲ کیلومتر کاهش دهند. معترضان همچنین به حضور تیم «اسرائیل پریمیر تک» متعلق به سیلوان آدامز، دوست نزدیک بنیامین نتانیاهو، اعتراض کردند. این مسابقه که از ۲۳ اوت/آگوست تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار می‌شود، در مجموع ۳۱۵۱ کیلومتر و ۲۱ مرحله دارد و یکی از سه مسابقه بزرگ دوچرخه‌سواری جهان به شمار می‌رود.

