به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دو شهروند فلسطینی در پی حمله گسترده شهرکنشینان صهیونیست به مناطق شمالی کرانه باختری اشغالی، به ویژه اطراف شهر طولکرم، زخمی شدند. این حمله با آتشسوزی عمدی در منازل، چادرها و خودروهای متعلق به فلسطینیان همراه بود.
طبق گزارش شاهدان عینی، گروهی از شهرکنشینان روز سهشنبه به منطقه «اللدان» واقع بین روستاهای بیت لِید و دیر شرف یورش بردند و اقدام به آتشزدن خانههای صحرایی، چادرهای بادیهنشینان و خودروهای آنان کردند. آتشسوزی پیش از رسیدن نیروهای آتشنشانی، خسارات گستردهای به بار آورد. همزمان، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در محل حضور داشته و از مهاجمان حمایت کردند.
رادیو رسمی «صوت فلسطین» اعلام کرد که تیمهای امدادی در حال رسیدگی به دو جوان مجروح هستند که در جریان این حمله آسیب دیدهاند.
خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا» نیز گزارش داد که شهرکنشینان تأسیسات صنعتی و کشاورزی اطراف بیت لِید را هدف قرار دادهاند. در این حمله، چهار کامیون متعلق به کارخانه لبنیات «الجنیدی» به آتش کشیده شد و خساراتی به این واحد تولیدی وارد آمد. این کارخانه یکی از بزرگترین مراکز تولیدی فلسطین است و منبع درآمد صدها خانواده محسوب میشود.
حمله شهرکنشینان همچنین به آتشزدن زمینهای کشاورزی، چادرها و اتاقکهای صحرایی متعلق به چند خانواده بادیهنشین منجر شد. مهاجمان با پرتاب سنگ به سمت ساکنان، موجب آسیبدیدگی حداقل دو نفر از ناحیه سر شدند.
منابع محلی افزودند که ارتش رژیم صهیونیستی با حضور گسترده در محل، از مهاجمان حمایت کرده و اقدام به تعقیب شهروندانی کرده که در تلاش برای دفاع از خود بودند. نیروهای امدادی و آتشنشانی فلسطینی با وجود شرایط پرتنش، برای مهار آتش و کمک به مجروحان وارد عمل شدند.
تصاویر منتشرشده از محل حادثه، کامیونهای سوخته و آثار تخریب گسترده را نشان میدهد.
گفتنی است از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حملات شهرکنشینان به فلسطینیان در کرانه باختری، بهویژه در اطراف نابلس، رامالله و الخلیل، بهطور بیسابقهای افزایش یافته است. این حملات بخشی از موج خشونتهای ارتش و شهرکنشینان اسرائیلی است که با حمایت آمریکا از تلآویو آغاز شده است.
طبق آمارها، این تجاوزات همزمان با جنگ علیه غزه، تاکنون منجر به شهادت دستکم ۱۰۶۹ فلسطینی، زخمی شدن حدود ۱۰۷۰۰ نفر و بازداشت بیش از ۲۰۵۰۰ نفر در کرانه باختری شده است.
