به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جریان اسلام‌هراسی به‌ویژه پس از حوادث تروریستی دهه‌های اخیر و به‌طور خاص واقعه ۱۱ سپتامبر، در برخی جوامع غربی به ابزاری برای تحریک افکار عمومی، توجیه سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تقویت گفتمان‌های افراطی تبدیل و گاه زمینه‌ساز سیاست‌هایی شده‌ است‌ که با اصول برابری، آزادی و عدالت در تضادند.

در ایالات متحده نیز، موجی از تبلیغات منفی و کلیشه‌سازی رسانه‌ای، چهره‌ی واقعی مسلمانان را مخدوش کرده است. با این حال، در لایه‌های عمیق‌تر جامعه، نشانه‌هایی از تغییر دیده می‌شود: مشارکت شهروندان مسلمان در مدیریت شهری، نقش‌آفرینی در عرصه‌های مدنی، و حضور چهره‌هایی که توانسته‌اند دیوار بی‌اعتمادی را ترک دهند، نشانه‌هایی از رشد تدریجی پذیرش و گفت‌وگوی میان‌فرهنگی است.

پیروزی و موفقیت برخی از چهره‌های مسلمان در انتخابات محلی، خود گواهی بر تغییر نگرش بخش قابل توجهی از افکار عمومی و شکست تدریجی گفتمان اسلام‌هراسی در سطح اجتماعی است.

چهره‌هایی مانند «ایلهان عمر» (یکی از دو زن مسلمانی است که برای اولین بار به عضویت کنگره درآمدند) و «زهران ممدانی» به نماد نسل جدیدی از مسلمانان آمریکایی تبدیل شده‌اند؛ نسلی که نه در موضع دفاع، بلکه در جایگاه تصمیم‌گیری ایستاده است.

در گفت‌وگو با «چارلز تالیافرو»، استاد ممتاز الهیات و فلسفه دین در کالج سنت اولاف، به تاثیر و چالش‌های انتخاب زهران ممدانی پرداخته‌ایم؛ با این توضیح که ممدانی به سبک و سیاق خود مسلمان است!

«چارلز تالیافرو» فیلسوف آمریکایی و استاد ممتاز الهیات و فلسفه دین در کالج سنت اولاف است که کتاب‌هایی همچون «گفت‌وگو درباره خدا و فلسفه دین» را به رشته تحریر درآورده است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا، با اشاره به گزارش شورای روابط آمریکایی اسلامی درباره موج تبلیغات در زمینه اسلام‌هراسی در شهر نیویورک در پی برگزاری انتخابات شهرداری در این شهر، به بیان دیدگاه‌ خود پرداخت.

نشانه‌های احترام به اسلام در دل آمریکا

هنوز هم در بسیاری از نقاط آمریکا عنصر ضد اسلامی وجود دارد، اما تقریبا همیشه کانون احترام و عزت وجود داشته است. به‌عنوان مثال، نام شهرستان مدینا (Medina County) در ایالت اوهایو امریکا از نام شهر مدینه در عربستان سعودی و شهر آلکادر (Elkader) در ایالت آیووا گرفته شده است. ایالت من، مینه‌سوتا، رهبران مدنی مسلمان دارد. در این بین پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک نیز که مورد توجه همه آمریکا بود، یک رویداد عظیم در از بین بردن اسلام‌هراسی است.

پیروزی ممدانی؛ آزمون بزرگ برای وعده برابری‌طلبی

تالیافرو در پاسخ به این پرسش که با توجه به پیروزی زهران ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک، آیا اهداف کمپین اسلام‌هراسی موفقیت‌آمیز بوده است؟ گفت: انتخاب او در واقع شکست اسلام‌هراسی است، اما هنوز خیلی زود است که در مورد پذیرش کامل از سوی همه مردم صحبت کنیم. او تاکنون تلاش زیادی کرده تا مشاوران محترمی را دور خود جمع کند. این امر باعث افزایش اعتماد به‌نفس او شده است.

احتمالاً بزرگ‌ترین چالش او عملی کردن وعده برابری‌طلبی و همچنین این موضوع خواهد بود که آیا می‌تواند با مالیات گرفتن از افراد و شرکت‌های ثروتمند، هزینه‌های اصلاحات وعده داده شده را تأمین کند یا خیر.

واکنش‌ها؛ از نگرانی صهیونیست‌ها تا تهدیدهای ترامپ

وی درباره واکنش صهیونیست‌ها به پیروزی ممدانی و تلاش برای القای این موضوع که نیویورک به دلیل این پیروزی برای یهودیان و صهیونیست‌ها ناامن است، گفت: نیویورک به‌درصد بالای جمعیت یهودیانش شناخته شده و مشهور است، اما باید توجه داشت که همه یهودیان، صهیونیست نیستند یا تحت تأثیر دولت فعلی اسرائیل قرار نگرفته‌اند. برخی از رهبران یهودی نگرانی عمیق خود را نسبت به پیروزی ممدانی ابراز کرده‌اند، اما در مقابل، برخی دیگر نیز پیروزی وی را تبریک گفته‌اند.

ترامپ و تداوم سیاست اسلام‌هراسی از رأس قدرت

استاد ممتاز الهیات و فلسفه دین در ارزیابی واکنش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به پیروزی ممدانی و تهدید به کاهش بودجه شهرداری گفت: واکنش و تهدیدهای ترامپ نه تنها توسط متخصصان فرهنگ سیاسی، بلکه توسط عموم مردم کاملاً قابل پیش‌بینی است. رئیس‌جمهور آمریکا به صراحت می‌گوید کسانی که با او مخالف هستند، دشمنان ایالات متحده نیز هستند. ترامپ دهه‌هاست که با تکیه بر اخبار جعلی و گمراه‌کننده، کسانی را که از او انتقاد می‌کنند، به‌عنوان ضدآمریکایی و فتنه‌انگیز محکوم کرده است. امروزه شکی نیست که حداقل برای یک سال دیگر، تا انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶، ترامپ قدرت قهری بی‌رقیبی خواهد داشت، اما ممکن است حزب دموکرات کنترل سنا و مجلس نمایندگان را از دست جمهوری‌خواهان خارج کند.

.....................

پایان پیام