مسلمانان بیشترین قربانی جرایم مرتبط با نفرت از ادیان در انگلستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی جدید نشان میدهد مسلمانان بیش از هر گروه دینی دیگری در بریتانیا هدف جرایم مرتبط با نفرت قرار میگیرند. این نظرسنجی که به سفارش یک سازمان خیریه انجام شده، نشان میدهد ۲۲ درصد از شهروندان بر این باورند که مسلمانان بیشترین میزان تخریب و بدنامسازی را تجربه میکنند.
بیش از یکسوم پاسخدهندگان گفتهاند در محیط کار یا تحصیل شاهد رفتارها و اظهارات ضداسلامی بودهاند. همچنین یکدهم شرکتکنندگان گزارش کردهاند که به طور منظم با چنین مواردی روبهرو میشوند؛ مسئلهای که از عادیسازی تبعیض حکایت دارد.
بر اساس آمار وزارت کشور بریتانیا، با وجود اینکه مسلمانان تنها ۶.۵ درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهند، ۴۲ درصد از کل جرایم مرتبط با نفرت مذهبی علیه آنان ثبت میشود. نزدیک به نیمی از مردم نیز گفتهاند بیشترین محتوای اسلامهراسانه را در شبکههای اجتماعی مشاهده میکنند.
عباس نجیب، مدیرعامل این سازمان خیریه، روند جاری را نتیجه «نژادپرستی سازمانیافته در بخشهایی از رسانهها و سیاست» دانست. این خیریه همزمان از آغاز طرحی ملی به نام «وحدت» خبر داده که با هدف مقابله با اسلامهراسی از طریق آموزش و گفتوگوی مبتنی بر شواهد در مدارس، دانشگاهها و نهادهای عمومی اجرا خواهد شد.
**************
پایان پیام/ 345