به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک زن مسلمان نروژی-اتیوپیایی به دست یک افراط‌گرای راست‌گرا در اسلو کشته شد؛ رخدادی که بار دیگر ناکارآمدی نهادهای دولتی در مقابله با نفرت‌پراکنی و خشونت افراطی در نروژ را برجسته کرده است.

هفته گذشته، «تمیمه نبرس جوهر» ۳۴ ساله در محله کامپن اسلو به دست یک جوان ۱۸ ساله با انگیزه‌های سیاسی و ایدئولوژی فاشیستی به قتل رسید. پلیس این حمله را بخشی از جریان افراط‌گرایی راست افراطی دانست. مراسم تشییع او با حضور صدها نفر از جمله سیاستمداران برگزار شد.

منتقدان اما حضور مقامات در مراسم تشییع را نمایشی خواندند و تأکید کردند که ابراز همدردی مقطعی جایگزین مسئولیت‌پذیری در برابر رشد جریان‌های نژادپرستانه نیست. آنان معتقدند قتل تمیمه حاصل چشم‌پوشی از ایدئولوژی‌های نفرت‌زا و ضعف نهادها در برخورد با هشدارها بوده است.

در این میان، سکوت سیاستمداران نروژی در برابر کشتار فلسطینیان در غزه و سرمایه‌گذاری صندوق نفت این کشور در اشغال فلسطین نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

نروژ پیش‌تر نیز قربانی تروریسم راست‌افراطی بوده و هر بار، الگوی تکراری «اشک، سخنرانی و سپس سکوت» تکرار شده است. فعالان اجتماعی می‌گویند برای توقف خشونت‌های افراطی، باید به‌جای همدردی‌های سطحی، اقداماتی عملی چون پاسخگویی نهادی، سرمایه‌گذاری جدی در پیشگیری از افراط‌گرایی و حمایت مستمر از جوامع مسلمان و مهاجر صورت گیرد.

**************

پایان پیام/ 345