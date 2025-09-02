به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استاندار قدس فلسطین در گزارشی تازه، رژیم صهیونیستی را به انجام حفاری‌های مخفی در زیر مسجدالاقصی و تخریب آثار اسلامی متهم کرد.

به گزارش منابع خبری این اقدامات بخشی از تلاش‌های عمدی برای تغییر هویت تاریخی این مکان در راستای روایت صهیونیستی «کوه معبد» عنوان شده است.

بر اساس بیانیه استانداری قدس، ویدئوهای منتشرشده، عملیات «حفاری و تخریب غیرقانونی» را نشان می‌دهد. این نهاد هشدار داد که این اقدامات نه‌تنها جنایتی علیه تاریخ و میراث بشری است، بلکه ثبات معماری مسجدالاقصی را نیز به خطر می‌اندازد.

استانداری قدس و شورای اوقاف اسلامی قدس، که به‌صورت رسمی زیر نظر دولت اردن مسئولیت اداره مسجدالاقصی را برعهده دارد، خواستار مداخله فوری جامعه جهانی، به‌ویژه سازمان ملل و یونسکو شدند.

مسجدالاقصی و قبةالصخره در حرم شریف قدس برای مسلمانان اهمیت ویژه دارند، در حالی‌که یهودیان این مکان را محل دو معبد باستانی می‌دانند.

در مقابل، مقامات صهیونیست همواره ادعا کرده‌اند که حفاری‌ها تحت نظارت اداره آثار باستانی رژیم انجام می‌شود.

همچنین پروژه صهیونیستی «غربال‌گری خاک کوه معبد» مدعی است که آثار متعلق به دوره‌های یهودی، مسیحی و اسلامی را کشف کرده است. یونسکو نیز در سال‌های اخیر بارها نسبت به این حفاری‌ها ابراز نگرانی کرده است.

