به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی با انتشار بیانیه‌ای، اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» را گامی مهم در مسیر توسعه زیست‌بوم فرهنگی و اقتصادی فضای مجازی کشور دانست. این اتحادیه تأکید کرد که این سند می‌تواند با ایجاد جریان درآمدی پایدار، موتور محرک تولید محتوای بومی و زمینه‌ساز عدالت فرهنگی در فضای مجازی باشد.

ضرورت مشارکت واقعی بخش خصوصی در مدیریت سند

در این بیانیه آمده است که موفقیت طرح ملی تسهیم درآمد محتوا، منوط به مشارکت واقعی تشکل‌ها، نهادهای صنفی و بخش خصوصی در فرآیند مدیریت و اجرای آن است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تصدی‌گری دولتی و عدم مشارکت مردمی نه‌تنها به کارآمدی نمی‌انجامد، بلکه مانع شکوفایی ظرفیت‌های خلاق کشور خواهد شد.

هشدار درباره تبدیل سند به ضد خود در صورت تصدی‌گری دولتی

اتحادیه تولید محتوا هشدار داده است که در صورت اجرای غیرشفاف و حاکمیتی، این سند به ضد خود تبدیل شده و نتایج زیان‌باری در پی خواهد داشت. در مقابل، اجرای شفاف و مشارکتی آن می‌تواند به اهرم شکوفایی بازار محتوا، رونق صنایع فرهنگی، اشتغال جوانان، توسعه سکوهای بومی و گسترش مرجعیت محتوایی ایران در منطقه تبدیل شود.

تأکید بر نقش ناظر دولت و میدان‌داری مردم

این اتحادیه با استناد به رهنمودهای مقام معظم رهبری، تأکید کرده است که دولت باید نقش ناظر و تسهیل‌گر را ایفا کند و میدان مدیریت و اجرا به مردم و نهادهای تخصصی سپرده شود. هرگونه انحراف از این اصل، موجب تضعیف عدالت فرهنگی و بی‌اثر شدن اهداف سند خواهد شد.

در ادامه بیانیه، به مفاد سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی و نامه تاریخی مقام معظم رهبری در شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی اشاره شده و تأکید شده است که بخش خصوصی و نهادهای مردمی «نقش و سهم اساسی» در مدیریت حوزه محتوای فضای مجازی دارند.

اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی در پایان بیانیه خود، ضمن حمایت از اجرای سند با مشارکت بخش خصوصی، آمادگی خود را برای تسهیل مشارکت فعال بخش خصوصی، نهادهای حاکمیتی و تشکل‌های تخصصی و فرهنگی در مدیریت اجرایی این سند اعلام کرده است. این اتحادیه ابراز امیدواری کرده که با هم‌افزایی همه فعالان حوزه محتوا، این فرصت تاریخی به نقطه عطفی در اقتصاد فرهنگ و بازار محتوای کشور تبدیل شود.

