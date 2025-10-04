به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از تشکلها و فعالان حوزه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی با انتشار بیانیهای خطاب به دکتر محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، ضمن قدردانی از تصویب سند «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا»، نگرانی خود را از تأخیر در اجرای آن اعلام کردند.
در این بیانیه آمده است: "در شرایطی که بخش عمده ترافیک اینترنت کشور از محتوای خارجی و غالباً بدون نظارت تأمین میشود، تولیدکنندگان بومی از منابع عظیم حاصل از سهم محتوا محروم ماندهاند. این وضعیت اقتصاد دیجیتال کشور را تضعیف کرده و مزیت تولید محتوای داخلی را از بین میبرد."
امضاکنندگان این بیانیه بر این باورند که اجرای شفاف سند یادشده با محوریت تشکلهای تخصصی بخش خصوصی و نظارت عالی مرکز ملی فضای مجازی، موجب جلوگیری از انحرافات و تخلفات احتمالی در حوزه ترافیک خواهد شد و منابع حاصل از سهم محتوا را به سمت حمایت واقعی از تولیدکنندگان، ناشران و پلتفرمهای مجاز داخلی هدایت میکند.
به اعتقاد آنها، این رویکرد میتواند ضمن تقویت فعالان حوزه تولید و نشر محتوا، نیاز کاربران را در حوزههای متنوع پاسخ دهد، مرجعیت سرویسهای بومی را ارتقا بخشد و شفافیت و کارآمدی را تضمین نماید.
تشکلها و پلتفرمهای امضاکننده این بیانیه از دبیر شورای عالی فضای مجازی خواستهاند با پیگیری و اجرای سند در قالب شیوهنامه اجرایی آن توسط بخش خصوصی، زمینه بهرهمندی فعالان داخلی از فرصتهای اقتصادی حوزه محتوا را فراهم آورند.
این بیانیه توسط جمع گستردهای از نهادها و پلتفرمهای داخلی از جمله اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، انجمن سواد رسانهای ایران، انجمن صنفی مدیران رسانه، مجمع صوت و تصویر فراگیر ایران، انجمن ناشران دیجیتال اسلامی، انجمن ناشران کتاب دیجیتال، پیامرسانهای بله و ایتا، کافه بازار، فیدیبو، کتابراه، آوانامه، نوار، استدیو بازیسازی نردبان اندیشه فردا (آمیرزا) و بسیاری دیگر از پلتفرمها، ناشران و تولیدکنندگان محتوا امضا شده است. به گفته برگزارکنندگان، بیش از ۱۵۰۰ پلتفرم و ناشر دیجیتال در ذیل این تشکلها فعالیت دارند.
همچنین، باید توجه داشت که این بیانیه صرفاً بازتابدهنده دیدگاه گروهی از فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید محتوا است. در مقابل، گروه دیگری از فعالان و کارشناسان حوزه پلتفرمها و شبکههای اجتماعی، با انتشار نامهای سرگشاده، انتقادهای جدی خود را نسبت به این سند و شیوه اجرای آن مطرح کردهاند. آنان معتقدند که اجرای طرح تعرفهگذاری و تسهیم درآمد محتوا میتواند به رانت، فساد و انحصار در صنعت محتوا و افزایش هزینهها برای کسبوکارهای دیجیتال، اختلال در مدلهای اقتصادی پلتفرمها و کاهش رقابتپذیری منجر شود.
