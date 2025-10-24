به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» با صدور بیانیهای اعلام کرد که بهطور کامل به جزئیات توافق آتشبس پایبند است و برای اجرای موفق آن در میدان عمل تلاش میکند.
پایان مرحله نخست توافق آتشبس
در این بیانیه آمده است که حماس مرحله نخست توافق را با تحویل اسرای زنده و برخی پیکرهای شهدا به پایان رسانده و در حال حاضر مشغول تکمیل تحویل باقیماندههاست. این جنبش همچنین توضیح داده که مرحله دوم توافق به دلیل پیچیدگیهای موجود، نیازمند گفتوگو و تفاهم بیشتر با میانجیگران است.
تلاش برای تحقق اجماع ملی فلسطینی
حماس در ادامه بیانیه خود بر اهتمام این جنبش برای تحقق توافق ملی فلسطینی بهمنظور حل تمامی مسائل باقیمانده تأکید کرده و بهویژه به موضوع شکلگیری ساختار حکومتی در نوار غزه پس از پایان جنگ اشاره کرده است.
درخواست از میانجیگران برای فشار بر رژیم صهیونیستی
این جنبش از میانجیگران خواسته است تا رژیم صهیونیستی را برای اجرای تعهداتش تحت فشار قرار دهند؛ تعهداتی که شامل توقف تجاوز، رفع محاصره از نوار غزه و ورود فوری کمکهای انسانی به این منطقه است. حماس همچنین هشدار داده که رژیم اشغالگر ممکن است از بحران انسانی بهعنوان ابزاری برای باجگیری سیاسی استفاده کند.
تضمین پایان جنگ از سوی مصر، قطر، ترکیه و آمریکا
حماس در بخش دیگری از بیانیه خود فاش کرده که از سوی مصر، قطر و ترکیه تضمینهای روشنی دریافت کرده و همچنین تأییدات مستقیم از سوی آمریکا دریافت کرده است که جنگ بهطور واقعی پایان یافته است.
آغاز گفتوگوی ملی فلسطینی و دعوت به اجماع عمومی
این جنبش اعلام کرده که در آستانه آغاز گفتوگوی ملی فراگیر فلسطینی قرار دارد و از همه طرفها خواسته است تا به اجماع ملی در حال شکلگیری در غزه بپیوندند؛ اجماعی که میتواند وحدت موضع فلسطینیها را در مرحله آینده تضمین کند.
