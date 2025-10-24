به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه‌ی آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی تحقیقی نوشت که گروه تروریستی داعش، بار دیگر در سوریه در حال احیا و گسترش فعالیت است، به‌ویژه در مناطقی که با خروج بخشی از نیروهای آمریکایی دچار خلأ امنیتی شده‌اند.

به گفته‌ی این گزارش، حملات داعش در هفته‌ها و ماه‌های اخیر افزایش یافته است، زیرا این گروه از کاهش حضور نیروهای آمریکایی و فروپاشی تدریجی ساختار حکومتی در دوران پس از سقوط بشار اسد بهره می‌برد.

طبق آمار ارائه‌شده، نیروهای داعش در ماه مه گذشته، ۲۰ حمله علیه گشت‌های نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) انجام داده‌اند که منجر به کشته شدن ۱۰ جنگجو و زخمی شدن ۱۵ نفر دیگر از نیروهای کرد شده است.

فرماندهان نظامی در قسد تأکید کرده‌اند که این ماه، خونین‌ترین دوره برای نیروهایشان از زمان شکست نهایی داعش در سال ۲۰۱۹ بوده است؛ زمانی که این گروه آخرین مناطق تحت کنترل خود را از دست داد.

آن‌ها همچنین اعلام کرده‌اند که داعش تاکتیک‌های رزمی خود را تغییر داده و اکنون در قالب هسته‌های کوچک و پراکنده فعالیت می‌کند. این گروه به جای درگیری مستقیم، اقدام به نصب کمین‌ها، کارگذاری بمب‌های کنار جاده‌ای و حملات ناگهانی محدود می‌کند، شیوه‌ای کم‌هزینه اما مؤثر که مقابله با آن دشوار است.

«سیمند علی» سخنگوی یگان‌های مدافع خلق (YPG) درباره‌ی نحوه‌ی عملکرد این گروه گفت: آن‌ها در هر عملیات از گروه‌های کوچک چهارنفره یا پنج‌نفره استفاده می‌کنند. هر نفر فقط یک قبضه سلاح کلاشینکف و یک بمب دارد. این روش هم ارزان است و هم باعث می‌شود کمتر شناسایی شوند.

به گزارش وال استریت ژورنال، اعضای داعش دیگر لباس نظامی یا پرچم‌های سیاه معروف خود را حمل نمی‌کنند و همین موضوع به آن‌ها امکان می‌دهد تا راحت‌تر در میان غیرنظامیان محلی پنهان شوند و تحرکاتشان شناسایی نشود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸