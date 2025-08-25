افزایش حملات داعش در شمال شرق سوریه/ یک عنصر قسد در دیرالزور ترور شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از عناصر گروه نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در پی حمله مستقیم با سلاح گرم توسط هسته‌های وابسته به گروه داعش در روستای «عظمان دبیس» واقع در منطقه «ابو خشب» در استان حومه دیرالزور در شرق سوریه، جان خود را از دست داد.

این حمله در چارچوب موج جدیدی از عملیات‌های داعش در مناطق مختلف شمال و شرق سوریه صورت گرفته است. حملاتی که هم نیروهای قسد و هم غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند و موجب تداوم فضای امنیتی متشنج در منطقه شده‌اند.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی دیده‌بان حقوق بشر سوریه از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۶۲ عملیات توسط هسته‌های داعش در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان شمال و شرق سوریه انجام شده است. این عملیات‌ها شامل حملات مسلحانه، ترورها و انفجارها بوده‌اند.

طبق مستندات این نهاد، مجموع قربانیان این حملات به ۷۳ نفر رسیده است که شامل ۵۰ نفر از نیروهای قسد و گروه‌های نظامی هم‌پیمان با آن‌ها، ۹ نفر از عناصر داعش، ۱۳ غیرنظامی و یک نفر از افراد همکار با قسد می‌باشد.

