به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری از وقوع درگیری‌های شدید در استان رقه سوریه میان نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) و ارتش سوریه به همراه گروه‌های وابسته به وزارت دفاع خبر دادند.

شبکه «الإخباریة السوریة» گزارش داد که این درگیری‌ها در اطراف شهر معدان در شرق رقه و در پی «حمله غافلگیرانه نیروهای قسد به مواضع ارتش سوریه» آغاز شد.

بامداد امروز (پنجشنبه) نیز منابع محلی از وقوع درگیری‌های سنگین در محور غانم العلی در جنوب رقه میان نیروهای قسد و فصائل وابسته به وزارت دفاع سوریه خبر دادند.

از سوی دیگر، نیروهای قسد اعلام کردند که در حال مقابله با مواضعی هستند که گروه تروریستی داعش از آنها برای پرتاب پهپاد در شرق رقه استفاده کرده است.

همچنین روز چهارشنبه، نیروهای سوریه دموکراتیک از سرنگونی دو پهپاد متعلق به داعش خبر دادند که از نقاط استقرار گروه‌های وابسته به دولت دمشق در محور روستای غانم العلی در شرق رقه به پرواز درآمده بودند. این منطقه طی یک هفته گذشته هدف حملات مکرر این گروه‌ها و نیروهای هم‌پیمان آنها قرار گرفته است.

