بازگشت سایه تهدید داعش به سوریه/ حملات پراکنده تروریستی در رقه و حسکه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سال ۲۰۲۵ میلادی شاهد افزایش قابل توجهی در عملیات و حملاتی بود که هستههای داعش در مناطق تحت نفوذ قسد در سوریه انجام دادند.
این فعالیت بهویژه در رقه و حسکه آشکار بود، جایی که حملات داعش در این مناطق بهطور مکرر اتفاق میافتد و نشان میدهد که این گروه هنوز قادر است حرکت کند و از هر ضعف امنیتی برای بازسازی خود و انجام ضربات ناگهانی استفاده کند.
با وجود اینکه داعش بیش از ۷ سال است کنترل زمینی بر این مناطق ندارد، هنوز تواناییهای نظامی و امنیتی دارد که به آن امکان میدهد حملات پراکندهای انجام دهد که ثبات را تهدید میکند.
شیوههای حملات داعش، متنوع و شامل انفجارها، کمینها و عملیات ترور بوده است. این مسئله تأیید میکند داعش بهطور کامل شکست نخورده و در تلاش است همچنان فعال و مؤثر در صحنه امنیتی سوریه، باقی بماند.
بر اساس آمار دیدهبان حقوق بشر سوریه، هستههای داعش از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون ۳۱ عملیات در مناطق رقه و حسکه انجام دادهاند.
