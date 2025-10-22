اکتبر، ماه بزرگداشت اسلام در استان منیتوبا کانادا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ماه اکتبر در استان منیتوبای کانادا به‌عنوان «ماه میراث اسلامی» گرامی داشته می‌شود؛ رویدادی رسمی که با هدف شناسایی تاریخ، فرهنگ و نقش مسلمانان در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان برگزار می‌گردد. این ماه که بر اساس قانون شماره ۳۲.۱ ایالت منیتوبا تصویب شده، علاوه بر تجلیل از جامعه مسلمانان، بر ضرورت مقابله با اسلام‌هراسی نیز تأکید دارد.

به‌مناسبت این ماه، در اقدامی نمادین برای نمایش وحدت و همبستگی میان مسلمانان و مردم منیتوبا، در روز ۳۰ اکتبر پل اسپلاناد ریل و تابلوی مشهور «وینیپگ» در منطقه فورکس (The Forks) با رنگ سبز روشن خواهند شد. در طول ماه، برنامه‌های متعددی برای معرفی دستاوردهای مسلمانان برگزار می‌شود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نشست «نقش زنان مسلمان در گذشته و حال» در ۲۵ اکتبر، «تجلیل از داوطلبان جوان مسلمان» در ۲۶ اکتبر و همایش «پزشکان مسلمان در خط مقدم خدمت در طول تاریخ» در ۲۹ اکتبر اشاره کرد.

«حسین شکر»، عضو جنبش دانشجویان حامی عدالت در فلسطین در دانشگاه منیتوبا، با اشاره به پیوند میان ایمان و عدالت گفت: «اسلام به ما آموخته که ایمان بدون عدالت ناقص است. پایداری ملت فلسطین نماد روح اسلام و ایستادگی در برابر ستم است.» او افزود: «مبارزه برای عدالت محدود به فلسطین نیست و با جنبش‌های عدالت‌خواهانه جهانی همسو است».

«عایشه سلطان»، رئیس پیشین انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه منیتوبا و هماهنگ‌کننده فعلی ماه میراث اسلامی، تأکید کرد هدف این برنامه «تقویت حضور و صدای مسلمانان در جامعه کانادا» است. وی گفت نخستین دوره رسمی این رویداد «گامی در جهت افزایش آگاهی عمومی و مشارکت نسل‌های آینده در ترویج ارزش‌های همزیستی و عدالت» خواهد بود.

**************

پایان پیام/ 345