به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زهران ممدانی، نامزد حزب دموکرات برای سمت شهردار شهر نیویورک، متعهد شد که به ابراز هویت اسلامی خود ادامه دهد و حملات نژادپرستانه از سوی اندرو کومو فرماندار پیشین نیویورک و هم‌پیمانانش را محکوم کرد.

ممدانی دیروز جمعه در حالی که گروهی از علمای دین او را همراهی می‌کردند، در مقابل مسجدی در منطقه برانکس نیویورک سخنرانی کرد. او با احساسی عمیق درباره‌ی توهین‌ها و تحقیرهایی صحبت کرد که ساکنان مسلمان این شهر سال‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند، و هنگام یادآوری تصمیم عمه‌اش برای استفاده نکردن از مترو پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، به دلیل احساس ناامنی در حالی که حجاب به سر داشت، به سختی جلوی اشک‌هایش را گرفت.

او روایت کرد که وقتی برای نخستین بار وارد عرصه سیاست شد، عمویش به او توصیه کرد که باورهای دینی‌اش را برای خود نگه دارد.

ممدانی گفت: این همان درس‌هایی است که بسیاری از مسلمانان در نیویورک آموخته‌اند. در روزهای اخیر، این درس‌ها تبدیل به پیام‌های نهایی اندرو کومو، کرتیس سلیوا و اریک آدامز شده‌اند.

کومو نیز در کنفرانسی خبری که برگزار شد، ممدانی را به بازی کردن نقش قربانی برای اهداف سیاسی متهم کرد و وجود اسلام‌هراسی گسترده در نیویورک را رد کرد.

از زمان پیروزی غیرمنتظره‌ی ممدانی در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ماه ژوئن گذشته، او به‌عنوان یکی از چهره‌های سیاسی برجسته و رو به رشد در نیویورک مطرح شده است. اکنون او در مسیر انتخابات عمومی در ۴ نوامبر، نامزد رسمی حزب دموکرات برای سمت شهردار نیویورک محسوب می‌شود.

ممدانی، ۳۳ ساله، از حمایت چشمگیر در میان چهره‌های دموکرات برخوردار است. او تأییدیه‌ی کامالا هریس معاون رئیس‌جمهور پیشین و کتی هوکول فرماندار ایالت نیویورک را دریافت کرده است. همچنین هزاران نفر از حامیانش از طریق کمک‌های مالی خرد به پویایی کمپین او افزوده‌اند، که نشانه‌ای از رشد حمایت مردمی از کارزار اوست.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ممدانی با اختلاف قابل توجهی از رقیب اصلی خود، اندرو کومو، پیشی گرفته است. کومو، سیاستمدار کهنه‌کار نیویورک، پس از شکست در انتخابات درون‌حزبی دموکرات‌ها، به‌صورت مستقل وارد رقابت شده و در تلاش است پس از استعفای خود در سال ۲۰۲۱ به‌دلیل اتهامات آزار جنسی، دوباره به صحنه سیاسی بازگردد.

طبق نظرسنجی دانشگاه ماریست در ماه سپتامبر، ممدانی از حمایت ۴۶ درصد رأی‌دهندگان احتمالی برخوردار است، در حالی که کومو ۳۰ درصد و نامزد جمهوری‌خواه، کرتیس سلیوا، ۱۸ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند. تحلیلگران معتقدند حملات مکرر دونالد ترامپ علیه ممدانی — از جمله هشدار اخیر او مبنی بر اینکه نیویورک در صورت پیروزی ممدانی به شهری کمونیستی تبدیل خواهد شد — ممکن است باعث افزایش محبوبیت او در میان مخالفان سیاست‌های ترامپ شود.

ممدانی در اوگاندا در خانواده‌ای مهاجر به دنیا آمده و به دلیل حضور فعالش در شبکه‌های اجتماعی شناخته می‌شود، جایی که ویدئوهایی با ترکیب طنز و پیام‌های ترقی‌خواهانه منتشر می‌کند. در کارزار انتخاباتی خود، او بر مسائل معیشتی و عدالت اجتماعی تمرکز کرده و وعده داده است هزینه‌های زندگی برای طبقه متوسط نیویورک را کاهش دهد.

او همچنین از حامیان سرسخت فلسطینیان در صحنه سیاسی آمریکاست و بارها از سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه انتقاد کرده، مواضعی که انتقاد شدید رقبای سیاسی‌اش را برانگیخته است.

ممدانی در گفت‌وگویی با روزنامه نیویورک تایمز گفته است که در صورت پیروزی، دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو را صادر خواهد کرد و او را جنایتکار جنگی خواند که اشاره‌ای به حکم بازداشت صادرشده از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی علیه نخست‌وزیر اسرائیل داشت.

