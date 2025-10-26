به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدیر مراکز فرهنگی امام خمینی(ره) حجتالاسلام والمسلمین نزار سعید با حضور در دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در لبنان، با مدیر این دفتر دیدار و گفتوگو کرد. در این دیدار، طرفین پیرامون آخرین نیازها و ظرفیتهای فرهنگی لبنان تبادل نظر کردند.
تأکید بر نقش جوانان در فعالیتهای فرهنگی
نزار سعید در این دیدار با اشاره به اهمیت توجه مجمع جهانی اهلبیت(ع) به نسل جوان، بر ضرورت برگزاری برنامههای فرهنگی ویژه آنان تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت: با توجه به اهمیت نشر معارف صحیح و حقه اهلبیت(ع)، باید شیوههای جدیدی که متناسب با شرایط کنونی باشد، در این مسیر به کار گرفته شود.
اعلام آمادگی دفتر مجمع برای همکاری فرهنگی
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام نخعی مدیر دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهلبیت(ع) در لبنان ضمن تشکر از حضور مدیر مراکز فرهنگی امام خمینی(ره)، آمادگی این دفتر را برای همکاری با مراکز فرهنگی امام خمینی(ره) اعلام کرد.
