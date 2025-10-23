به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان پرتغال پیش‌نویس قانونی را تصویب کرد که ممنوعیت «پوشاندن صورت در فضاهای عمومی» را مقرر می‌کند؛ این ممنوعیت مشخصا شامل پوشش‌هایی می‌شود که به دلایل مذهبی یا جنسیتی مانند نقاب و برقع استفاده می‌شوند.

براساس این طرح، افراد متخلف با جریمه‌ای بین ۲۰۰ تا ۴ هزار یورو روبه‌رو خواهند شد و اجبار یک زن به پوشاندن صورت می‌تواند تا سه سال زندان در پی داشته باشد. این ممنوعیت در اماکن عمومی از جمله حمل‌ونقل، بیمارستان‌ها، مدارس، مراسم ورزشی و تجمعات اجرا خواهد شد؛ اما استثنائاتی برای شرایط درمانی، آب‌وهوایی و امنیتی در نظر گرفته شده است.

این طرح توسط حزب راست‌گرای «چگا» پیشنهاد شد و حمایت دولت ائتلافی راست میانه شامل حزب سوسیال‌دموکرات و حزب مردم را به دست آورد. آندره ونتورا، رهبر چگا، در اظهاراتی جنجالی اعلام کرد «کسانی که مایل به پوشیدن برقع هستند بهتر است کشور را ترک کنند»! این طرح اکنون برای بررسی بیشتر به کمیته امور قانون اساسی پارلمان ارجاع خواهد شد و در صورت تأیید نهایی و امضای رئیس‌جمهور مارسلو ربلو د سوسا لازم‌الاجرا می‌شود؛ هرچند هنوز موضع رسمی رئیس‌جمهور مشخص نیست.

در صورت تصویب، پرتغال به فهرست کشورهایی مانند فرانسه، بلژیک، دانمارک، بلغارستان، هلند، سوئیس و اتریش می‌پیوندد که پیش‌تر به‌صورت کامل یا جزئی پوشش کامل صورت را در ملأعام ممنوع کرده‌اند. این روند در سال‌های اخیر با استناد به اصول سکولاریسم و «امنیت عمومی» روندی روبه‌گسترش در اروپا بوده است.

