به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتخابات پارلمانی عراق، روز ۱۱ نوامبر برگزار می‌شود و بیش از ۷۷۶۸ نامزد برای تصاحب ۳۲۹ کرسی در مجلس نمایندگان با یکدیگر رقابت می‌کنند و ۹ کرسی پارلمان متعلق به نمایندگان اقلیت‌های دینی و قومی (مسیحیان، ایزدی‌ها، شبک‌ها، مندائیان و کردهای فیلی) است.

این دوره از انتخابات پارلمانی عراق به‌دلیل شرایط منطقه و تلاش‌های آمریکایی-غربی برای نفوذ هرچه بیشتر به ساحت سیاسی عراق از یک سو و تضعیف گروه‌های مقاومت از سوی دیگر بسیار با اهمیت است.

«قاسم سلمان العبودی» نامزد انتخابات پارلمانی عراق از حزب مجلس اعلای اسلامی عراق (مجلس اعلای انقلاب اسلامی سابق) در گفت‌وگو با ابنا به بیان اهمیت مشارکت مردم و انتخاب گزینه‌های مستقل و حامی مقاومت برای نمایندگی مجلس پرداخت.

«قاسم سلمان العبودی» با اشاره به نزدیک شدن به تاریخ انتخابات پارلمانی عراق گفت: در حال حاضر مردم عراق توجه خود را به صندوق‌های رأی معطوف کرده‌اند و این انتخابات با توجه به پیامدهای عمیق آن برای آینده کشور عراق، حاکمیت آن و استقلال و تصمیم‌گیری ملی، یکی از مهمترین نقاط عطف سیاسی در تاریخ مدرن عراق محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: مرحله کنونی شاهد رقابت شدیدی بین نیروهای ملی مخلص است که به دنبال تثبیت اصل حاکمیت هستند و دیگرانی که قدرت خود را از حمایت خارجی می‌گیرند و به دنبال تأثیرگذاری بر صحنه سیاسی و هدایت مسیر آن به گونه‌ای هستند که در خدمت دستور کارها و برنامه های منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

آگاهی عمومی، سد نفوذناپذیر در برابر پروژه‌های سلطه و نفوذ

نامزد انتخابات عراق با اشاره به خطر نفوذ و دخالت خارجی در امور داخلی عراق گفت: دخالت خارجی در امور عراق به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل شده است. برخی از نیروهای سیاسی به بودجه و حمایت معنوی کشورهایی متکی هستند که منافع آنها با منافع ملی عراق در تضاد است و روند انتخابات را به عرصه‌ای برای درگیری اعلام نشده بین اراده مردم عراق و اراده قدرت‌های خارجی تبدیل کرده‌اند.

.

.

این فعال سیاسی تصریح کرد: این مداخله با توجه به تحولات منطقه‌ای کنونی، خطرناک‌تر هم می‌شود، چراکه تلاش‌ها برای ترسیم مجدد نقشه نفوذ در منطقه تشدید شده و گسترش هیمنه صهیونیستی را با اسم‌ها و عناوین جدیدی مانند «دین ابراهیمی» یا «همکاری منطقه‌ای» را در برمی‌گیرد.

کارشناس عراقی گفت: در پشت این عناوین پروژه عادی‌سازی و تثبیت هژمونی و هیمنه صهیونیستی بر منابع مردم منطقه پنهان شده است.

خطر نفوذ و دخالت‌های خارجی در عرصه سیاسی عراق

وی با اشاره به دخالت رژیم صهیونیستی و آمریکا در انتخابات عراق گفت: رژیم صهیونیستی تاکنون نتوانسته است چه از طریق سیاسی و چه از طریق مذهبی، مستقیماً در عراق نفوذ کند، بنابراین به روش‌های غیرمستقیم روی آورده که در حمایت از برخی احزاب و چهره‌های سیاسی به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهدافش، به ویژه از طریق بودجه‌ای که از کشورهای منطقه که روابط نزدیکی با آن دارند، تأمین می‌شود، نمود پیدا می‌کند.

نامزد انتخابات عراق ضمن هشدار درخصوص ورود نیروهای وابسته به آمریکا و اسرائیل به پارلمان عراق گفت: این تلاش‌ها با هدف وارد کردن نیروهای ضعیف به پارلمان عراق انجام می‌شود تا بتوانند در تصمیم‌گیری‌های مهم ملی مانع‌تراشی کنند، که از جمله می‌توان به قانونی اشاره کرد که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را جرم‌انگاری می‌کند، یا موضع عراق را در مسائل منطقه‌ای، و در رأس آن‌ها مسئله فلسطین را تضعیف می‌کند.

وی به یکی از دخالت‌های اخیر آمریکا در عراق اشاره کرد و توضیح داد: اخیرا ترامپ، «ساوایا» قاچاقچی ماریجوانا را به‌عنوان فرستاده ویژه خود معرفی کرده است، این فرد که پیش از این موفق شده بود یک زن جاسوس یهودی را از زندان بغداد آزاد کند، امروز به‌عنوان فرستاده ترامپ معرفی شده، بنابراین، ترامپ به اشتباه تصور می‌کرد که این فروشنده ماریجوانا در مرحله بعدی در مذاکره با گروه‌های عراقی نیز موفق خواهد بود.

.

.

مسئولیت شهروندان عراقی در حفاظت از حاکمیت و استقلال کشور

العبودی با اشاره به نقش مهم مردم برای انتخاب آگاهانه گفت: هدف اصلی همه این اقدامات، تضعیف پارلمان آینده عراق و ناتوان کردن آن در تصمیم‌گیری‌های حیاتی در مورد امنیت و حاکمیت ملی است، بنابراین، مسئولیت شهروند عراقی در این انتخابات دو چندان است، زیرا او وظیفه حفاظت از کشور خود را از طریق مشارکت گسترده و آگاهانه و انتخاب دقیق نیروهای ملی مستقل برعهده دارد، نیروهایی که منافع عراق را بالاتر از هر ملاحظه دیگری قرار می‌دهند و هرگونه سرسپردگی و نفوذ را رد می‌کنند.

نامزد عراقی با تاکید بر نقش مشارکت بالا در انتخابات افزود: مشارکت پایین رأی‌دهندگان به نیروهای ضعیف و مردد اجازه می‌دهد تا در مناصب تصمیم‌گیری نفوذ کنند، موضع ملی را تضعیف کرده و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی عراق را کاهش دهند برعکس، مشارکت قوی نشان‌دهنده اراده مردمی آگاه است که قادر به مقابله با توطئه‌های خارجی و بازسازی نهادهای دولتی بر پایه‌های ملی مستحکم است.

وی با بیان اینکه مشارکت در انتخابات وظیفه ملی برای جلوگیری از نفوذ وابستگان دشمن است توضیح داد: رای، رأی‌دهندگان عراقی، سنگ بنای تداوم حاکمیت و استقلال عراق و قوی‌ترین سلاح در برابر پروژه‌های نفوذ و تجزیه است، بنابراین، وظیفه ملی و اخلاقی همه را ملزم می‌کند تا آگاهانه و مسئولانه در انتخابات آینده شرکت کنند، کسانی را انتخاب کنند که دغدغه‌های ملت را در نظر داشته باشند و باور داشته باشند که عراق تنها با اراده مردمش اداره می‌شود و حفظ حاکمیت آن وظیفه‌ای مقدس و غیرقابل مذاکره و یا چانه‌زنی است.

...........

پایان پیام