ارتش عراق: داعش فلج شده و خطری برای عراق ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «صباح النعمان»، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، روز شنبه اعلام کرد که گروه تروریستی داعش تهدیدی برای عراق محسوب نمی‌شود و به دلیل هوشیاری نیروهای امنیتی و تداوم عملیات‌ها، فلج شده است.

وی تأکید کرد که نیروهای امنیتی عراق در آمادگی کامل قرار دارند و به صورت روزانه تحولات امنیتی را رصد کرده و عملیات اطلاعاتی و میدانی علیه هسته‌های باقی‌مانده داعش در هر نقطه اجرا می‌کنند.

النعمان همچنین خاطرنشان کرد که امنیت مرزهای عراق به طور کامل تأمین است و تحولات منطقه‌ای تأثیر مستقیمی بر ثبات این کشور ندارد.

وی با اشاره به اینکه عراق به توانایی‌های امنیتی و اطلاعاتی خود اطمینان دارد، گفت که هرچند داعش همچنان تهدیدی منطقه‌ای و بین‌المللی محسوب می‌شود و در چند کشور فعالیت دارد، اما در عراق این گروه از هم پاشیده و تحت فشار گسترده نیروهای امنیتی قرار گرفته است.

..............................

