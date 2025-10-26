به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق گفته منابعی در رژیم صهیونیستی، ارتش اسرائیل با استفاده از پهپادهای تهاجمی، خودروی حامل «علی حسین نورالدین موسوی» را در منطقه نبی‌شیت واقع در استان بعلبک هدف قرار داد.

افزایش حملات اسرائیل به لبنان؛ شهادت ۱۰ نفر در چهار روز

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب و شرق لبنان طی چهار روز گذشته، دست‌کم ۱۰ نفر به شهادت رسیده‌اند. در حمله امروز، علاوه بر موسوی، یک نفر دیگر نیز در منطقه الناقوره در جنوب لبنان به شهادت رسید.

حملات اسرائیل به لبنان در حالی ادامه دارد که توافق آتش‌بس میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی که با میانجی‌گری آمریکا و فرانسه در ۲۷ نوامبر سال گذشته حاصل شد، در آستانه یک‌سالگی قرار دارد. با این حال، رژیم صهیونیستی نه‌تنها به مفاد توافق پایبند نبوده، بلکه با حفظ نیروهای خود در پنج تپه استراتژیک جنوب لبنان، به تجاوزات خود ادامه داده است.

اهداف اسرائیل از حملات اخیر؛ تضعیف مقاومت و فشار بر حزب‌الله

رژیم صهیونیستی مدعی است که حملات اخیرش به جنوب لبنان با هدف جلوگیری از انتقال تجهیزات نظامی و بازسازی توانمندی‌های حزب‌الله صورت گرفته است. ارتش این رژیم طی روزهای گذشته چندین فرمانده و عضو واحدهای ویژه حزب‌الله از جمله «نیروی رضوان» را هدف قرار داده و به شهادت رسانده است.

در حملات روز شنبه، یک فرمانده واحد ضد زره و یک عضو نیروی ویژه حزب‌الله به شهادت رسیدند. روز جمعه نیز دو تن دیگر از اعضای مقاومت در حملات هوایی اسرائیل جان باختند. ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که یکی از این افراد مسئول لجستیک جبهه جنوبی حزب‌الله بوده و دیگری در حال تلاش برای بازسازی زیرساخت‌های نظامی مقاومت بوده است.

واکنش حزب‌الله به طرح خلع سلاح؛ توطئه برای لبنان

در سایه فشارهای آمریکا، دولت لبنان در ماه اوت تصمیم به خلع سلاح حزب‌الله گرفت و ارتش لبنان طرحی پنج‌مرحله‌ای برای اجرای این تصمیم ارائه داد. حزب‌الله بلافاصله این اقدام را محکوم کرد و آن را «توطئه» توصیف نمود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که حزب‌الله به عنوان تنها نیروی بازدارنده در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، نقش کلیدی در حفظ امنیت و استقلال لبنان ایفا کرده و از حمایت گسترده مردمی و منطقه‌ای برخوردار است.

