به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه عبری «کان» اعلام کرد که جنبش حماس با ریاست امجد الشوا بر کمیته تکنوکرات اداره نوار غزه موافقت کرده است. این کمیته قرار است در مرحله پس از جنگ، مسئولیت اداره امور اجرایی و امنیتی نوار غزه را برعهده گیرد.

امجد الشوا که ریاست شبکه سازمان‌های داخلی فلسطین در غزه را برعهده دارد، به گفته منابع عبری از شخصیت‌های نزدیک به حماس محسوب می‌شود، اما عضو رسمی این جنبش نیست.

موضع حماس درباره اداره غزه

پیش‌تر خلیل الحیه، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس، اعلام کرده بود که این جنبش مخالفتی با واگذاری اداره نوار غزه به یک شخصیت ملی مقیم در منطقه ندارد و آماده است تمام کلیدهای مدیریتی از جمله امور امنیتی را به کمیته‌ای مستقل تحویل دهد.

توافق گروه‌های فلسطینی در قاهره

گروه‌های فلسطینی نیز در نشست‌های اخیر خود در قاهره با تشکیل یک کمیته موقت متشکل از افراد مستقل و تکنوکرات برای اداره نوار غزه موافقت کرده‌اند. به گفته یکی از رهبران فلسطینی، این نشست‌ها به پایان رسیده و قرار است پس از یک ماه از سر گرفته شود تا درباره آینده اداره غزه تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

وی افزود که مصر چشم‌انداز خود را برای مرحله پس از جنگ ارائه کرده و گروه‌های فلسطینی نیز موافقت اولیه خود را با اسامی پیشنهادی برای کمیته اداری اعلام کرده‌اند. قرار است مصر این طرح را با واشنگتن و تل‌آویو نیز در میان بگذارد.

نگرانی‌های امنیتی رژیم صهیونیستی

در همین حال، منابع نظامی رژیم صهیونیستی در کمیته خارجه و امنیت کنست اعلام کرده‌اند که فرضیه اصلی این است که حماس هرگز سلاح خود را کنار نخواهد گذاشت. روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز گزارش داد که نیروی بین‌المللی مسئول امنیت داخلی غزه، متشکل از سربازانی از اندونزی، پاکستان و آذربایجان خواهد بود.

این نیرو قرار است ضمن حفظ امنیت داخلی، به رژیم صهیونیستی در حفاظت از مرزها و جلوگیری از انتقال سلاح به نوار غزه کمک کند.

ترکیب نیروی بین‌المللی و روابط با اسرائیل

طبق گزارش این روزنامه، اندونزی پیش‌تر به عنوان نامزد احتمالی پیوستن به توافق‌های ابراهیم مطرح شده بود. پاکستان نیز با وجود داشتن سلاح هسته‌ای، اخیراً ائتلاف دفاعی با عربستان تشکیل داده و روابط خوبی با اسرائیل دارد. آذربایجان نیز همکاری‌های امنیتی و تکنولوژیک گسترده‌ای با تل‌آویو دارد.

........

پایان پیام/