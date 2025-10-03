به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش حماس اعلام کرد که در پاسخ به طرح ارائه شده از سوی ترامپ برای خاتمه جنگ غزه، آماده است همه اسرای اسرائیلی (چه آنهایی که زنده هستند و چه آنهایی که کشته شده‌اند) را طبق فرمول ارائه شده در طرح، آزاد کند.

حماس در بیانیه‌ای که در تلگرام به اشتراک گذاشته شد، گفت: «در این زمینه، آمادگی خود را برای ورود فوری به مذاکرات از طریق میانجیگران برای بحث در مورد جزئیات این تبادل، تأیید می‌کنیم.»

این جنبش همچنین اعلام کرد که با واگذاری اداره غزه به یک نهاد مستقل از تکنوکرات‌های فلسطینی، «بر اساس اجماع ملی فلسطین و حمایت عربی و اسلامی» موافقت می‌کند.

حماس در ادامه تاکید کرد: «مسائل مربوط به آینده نوار غزه و حقوق مردم ما در یک چارچوب ملی جامع فلسطینی مورد بحث قرار خواهد گرفت که حماس عضوی از آن خواهد بود و به طور مسئولانه در آن مشارکت خواهد کرد».

در همین خصوص، موسی ابومرزوق، از رهبران ارشد حماس تاکید کرد که اولویت این گروه، «توقف جنگ و قتل عام است و از این منظر، ما به این طرح پاسخ مثبت دادیم». او تاکید کرد: «ما برای واگذاری اداره غزه به افراد مستقل، اجماع ملی داریم و تشکیلات خودگردان فلسطین مرجع این امر است».

در عین حال، این مقام حماس تاکید کرد که تحویل زندانیان و اجساد ظرف ۷۲ ساعت (طبق آنچه در طرح ترامپ گفته شده) در شرایط فعلی غیرواقعی است.

متن بیانیه مهم جنبش حماس در پاسخ به طرح ترامپ

با توجه به اهتمام نسبت به توقف تجاوز و جنگ نسل‌کشی که مردم ما در نوار غزه با آن روبه‌رو هستند، و از منظر مسئولیت ملی، و اهتمام به اصول ثابت، حقوق و منافع عالی مردممان، جنبش مقاومت اسلامی "حماس" مشاوره‌های عمیقی در نهادهای رهبری خود، با نیروها و جناح‌های فلسطینی، و با برادران میانجی و دوستان انجام داد تا به موضعی مسئولانه در قبال طرح رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، دست یابد. پس از بررسی جامع، جنبش تصمیم خود را اتخاذ و پاسخ زیر را به برادران میانجی تحویل داد: جنبش مقاومت اسلامی حماس تلاش‌های عربی، اسلامی، بین‌المللی و تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، را که خواستار توقف جنگ در نوار غزه، تبادل اسرا، ورود فوری کمک‌ها، مخالفت با اشغال نوار غزه و مخالفت با کوچاندن مردم فلسطینی ما از آن است، قدر می‌داند. در این چارچوب و در راستای تحقق توقف جنگ و خروج کامل از نوار غزه، جنبش موافقت خود را با آزادی تمامی اسرای اشغالگر، اعم از زنده و اجساد، طبق فرمول تبادل مندرج در طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور ترامپ و با فراهم کردن شرایط میدانی برای عملیات تبادل، اعلام می‌کند. در این زمینه، جنبش آمادگی خود را برای ورود فوری به مذاکرات از طریق میانجی‌ها برای بحث در مورد جزئیات این امر تأیید می‌کند. همچنین، جنبش مجدداً موافقت خود را با تحویل اداره نوار غزه به یک هیئت فلسطینی از افراد مستقل (تکنوکرات)، بر اساس توافق ملی فلسطینی و با اتکا به حمایت عربی و اسلامی، اعلام می‌دارد. مسائل دیگری که در طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور ترامپ در خصوص آینده نوار غزه و حقوق اصیل مردم فلسطین آمده است، منوط به موضع ملی جامع و بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط است و از طریق یک چارچوب ملی فلسطینی جامع که حماس نیز جزئی از آن خواهد بود و با تمام مسئولیت در آن مشارکت خواهد کرد، مورد بحث قرار خواهد گرفت. جنبش مقاومت اسلامی – حماس

