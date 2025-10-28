‌اسرائیل از آمریکا مجوز حملات بیشتر به لبنان، درخواست کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسانه‌ای عبری گزارش دادند رژیم صهیونیستی از دولت آمریکا خواسته است تا مجوز انجام حملات نظامی بیشتر به خاک لبنان را در آینده نزدیک صادر کند.

بر اساس گزارش سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی، هدف از این درخواست، مقابله با فعالیت‌های حزب‌الله لبنان و جلوگیری از گسترش توان موشکی این جنبش عنوان شده است.

این سازمان مدعی شده که حزب‌الله طی ماه‌های اخیر موفق شده است صدها فروند موشک کوتاه‌برد را از خاک سوریه به لبنان منتقل کند.

تهدید امنیتی در مرزهای شمالی

مقامات نظامی رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از این تحرکات، آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت مرزهای شمالی فلسطین اشغالی دانسته‌اند.

آن‌ها هشدار داده‌اند که در صورت عدم اقدام بازدارنده از سوی آمریکا یا متحدان غربی، احتمال تشدید درگیری‌ها در منطقه وجود دارد.

واکنش واشنگتن؛ سکوت تاکنون

در حالی که تل‌آویو منتظر پاسخ واشنگتن به این درخواست است، دولت آمریکا تاکنون واکنش رسمی به آن نشان نداده است.

زمینه‌سازی برای گسترش جنگ در جبهه شمالی

تحلیلگران معتقدند طرح چنین درخواستی از سوی رژیم صهیونیستی می‌تواند بخشی از تلاش‌های این رژیم برای افزایش فشار سیاسی و نظامی بر لبنان باشد.

این اقدام همچنین ممکن است در راستای آماده‌سازی افکار عمومی بین‌المللی برای احتمال گسترش جنگ در جبهه شمالی سرزمین‌های اشغالی صورت گرفته باشد.

