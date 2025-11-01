  1. صفحه اصلی
استقرار نیروهای الحشدالشعبی در نزدیکی مرز سوریه

۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰
کد مطلب: 1745091
منبع: مهر
استقرار نیروهای الحشدالشعبی در نزدیکی مرز سوریه

نیروهای حشد شعبی در راستای تدابیر امنیتی خود برای مبارزه با نفوذ تروریست‌ها، مواضع دفاعی جدیدی را نزدیک مرزهای سوریه ایجاد کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای الحشد الشعبی طی روز گذشته مواضع خود را در مناطق نزدیک به نوار مرزی با سوریه تقویت کرده و مقرهای جدیدی در غرب استان الانبار ایجاد کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای الحشدالشعبی مواضع دفاعی جدیدی را در امتداد مرزهای مشترک با سوریه در چارچوب طرح امنیتی برای ممانعت از نفوذ تروریست‌ها ایجاد کردند.

فرماندهان این نیروها تاکید دارند که محافظت از مناطق بیابانی در عراق از طریق نصب دوربین‌های حرارتی و ایجاد برج‌های دیده‌بانی افزایش پیدا کند.

پایان پیام / ۳۴۸

