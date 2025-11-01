استقرار نیروهای الحشدالشعبی در نزدیکی مرز سوریه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای الحشد الشعبی طی روز گذشته مواضع خود را در مناطق نزدیک به نوار مرزی با سوریه تقویت کرده و مقرهای جدیدی در غرب استان الانبار ایجاد کردند.
بر اساس این گزارش، نیروهای الحشدالشعبی مواضع دفاعی جدیدی را در امتداد مرزهای مشترک با سوریه در چارچوب طرح امنیتی برای ممانعت از نفوذ تروریستها ایجاد کردند.
فرماندهان این نیروها تاکید دارند که محافظت از مناطق بیابانی در عراق از طریق نصب دوربینهای حرارتی و ایجاد برجهای دیدهبانی افزایش پیدا کند.
......................
پایان پیام / ۳۴۸
نظر شما