به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ به دنبال افزایش روند اخراج مهاجران افغانستانی از ایران، علی‌رضا بیگدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، روز جمعه ۲۰ تیر در بیانیه‌ای تأکید کرد که ایران بیش از پیش به بازگشت تدریجی و محترمانه مهاجران غیرقانونی افغانستان توجه دارد.

بیگدلی که در صفحه ایکس سفارت ایران صحبت کرده، افزود: «هرگونه پیشنهاد برای بهبود روند بازگشت و آسایش اتباع افغانستان مورد توجه خواهد بود و تلاش‌ها برای هماهنگی میان مسئولان دو کشور ادامه دارد.»

در مقابل، محمدحسن آخوند، نخست‌وزیر طالبان نیز با صدور بیانیه‌ای از مسئولان ایرانی خواسته است که در جریان اخراج مهاجران، از تحقیر، نقض حقوق انسانی و رفتارهای آزاردهنده خودداری کنند.

او تأکید کرده که مهاجران باید بتوانند اموال و دارایی‌های خود را بدون مانع به کشور منتقل کرده و در اردوگاه‌ها از خدمات اولیه برخوردار شوند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌هایی از آزار مهاجران افغانستانی در اردوگاه‌های ایران، نبود آب و غذا و حتی مرگ یک مهاجر در شرایط نامناسب منتشر شده است.

هم‌زمان، موج بازگشت‌ها همچنان ادامه دارد.

براساس آمار طالبان، روز پنج‌شنبه ۱۹ تیرماه، پنج‌هزار و ۷۰۰ خانواده از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند.

همچنین سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده که تنها از اول ژوئن (۱۱ خرداد) تاکنون بیش از ۵۴۶ هزار مهاجر از ایران وارد افغانستان شده‌اند و وضعیت موجود را «وخیم» توصیف کرده است.

این نهاد هشدار داده که تنها قادر به کمک‌رسانی به ده درصد از بازگشت‌کنندگان است.

...

پایان پیام/