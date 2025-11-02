گسترش حملات نیروهای واکنش سریع در جنوب کردفان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه پزشکان سودان اعلام کرد که در پی حملات اخیر نیروهای واکنش سریع به اردوگاههای آوارگان در ایالت جنوب کردفان، دستکم ۱۲ نفر کشته و شماری دیگر زخمی شدهاند.
در همین حال، منی ارکو مناوی، حاکم اقلیم دارفور، تأکید کرد که نیروهای سودانی تا بازپسگیری کامل سرزمینهای خود به نبرد ادامه خواهند داد.
نیروهای واکنش سریع با استفاده از پهپاد، دفتر سازمان بینالمللی مهاجرت در شهر کادوقلی را هدف قرار دادند که به کشته شدن ۵ کودک انجامید. همچنین، حمله به اردوگاه آوارگان در منطقه العباسیة در جنوب کردفان، ۷ کشته از جمله زنان و کودکان، و چندین زخمی برجای گذاشت.
در پی سقوط شهر الفاشر، مرکز ایالت شمال دارفور، به دست نیروهای واکنش سریع، هزاران غیرنظامی آواره شدهاند. وائل محمد شریف، کمیسر کمکهای بشردوستانه در ایالت شمالی، اعلام کرد که در ۴۸ ساعت آینده انتظار میرود شمار زیادی از آوارگان وارد این ایالت شوند.
به گفته او، تلاشهای گستردهای برای تأمین نیازهای اولیه این افراد در حال انجام است. طبق آمار مقامات محلی، شهر دَبّه تاکنون میزبان بیش از ۴ هزار آواره از دارفور و کردفان بوده است.
در همین حال، ارتش سودان اعلام کرد که حملات هوایی گستردهای علیه مواضع نیروهای واکنش سریع در شمال و غرب کردفان انجام داده است. مناوی نیز در پیامی ویدیویی در فیسبوک، از وجود اعترافات ضمنی عبدالرحیم دقلو، معاون فرمانده نیروهای واکنش سریع، درباره مسئولیت در کشتار الفاشر خبر داد و وعده داد تا عدالت درباره جنایات رخداده در الفاشر، محقق خواهد شد.
گفتنی است شهر الفاشر، که آخرین پایگاه ارتش سودان در اقلیم دارفور محسوب میشد، اکنون در کنترل کامل نیروهای واکنش سریع قرار دارد. طبق برآوردهای سازمان ملل، از زمان سقوط این شهر، دهها هزار غیرنظامی آواره شدهاند و بسیاری به شهر طویله، در ۷۰ کیلومتری الفاشر، پناه بردهاند؛ شهری که پیشتر میزبان حدود ۶۵۰ هزار آواره بوده است.
در حالی که بحران انسانی در سودان روز به روز وخیمتر میشود، جنگ میان ارتش این کشور و نیروهای واکنش سریع از ۱۵ آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده و با وجود تلاشهای میانجیگرانه منطقهای و بینالمللی، همچنان ادامه دارد.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما