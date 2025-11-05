فاشر در آستانه فروپاشی انسانی؛ هزاران غیرنظامی در محاصره وحشت، گرسنگی و سرکوب

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تسلط نیروهای واکنش سریع بر شهر فاشر در غرب سودان، هزاران غیرنظامی بیدفاع در شرایطی شبیه به اغما، میان ترس، انتظار و ویرانی گرفتار شدهاند؛ شهری که اکنون به نماد فاجعه انسانی و جنایات جنگی بدل شده است.
شهر فاشر، مرکز ایالت شمال دارفور، بیش از یک سال و نیم در برابر محاصره و گرسنگی مقاومت کرد، اما در هفتههای اخیر شاهد نسلکشی گسترده و نقض شدید حقوق بشر بوده است.
پس از عقبنشینی ارتش سودان، نیروهای واکنش سریع خشم خود را بر ساکنان غیرنظامی خالی کردند؛ اعدامهای میدانی، شکنجه، سحل و قتلهای دستهجمعی از جمله جنایاتی است که گزارش شدهاند.
شرایط روانی و انسانی وخیم
ساکنان فاشر با فقدان کامل امکانات زندگی، قطع ارتباطات، و بازرسیهای مکرر مواجهاند؛ بازرسیهایی که به بهانه یافتن نظامیان پنهانشده در میان مردم انجام میشود.
شاهدان عینی از انباشت اجساد در خیابانها، خانهها و حتی پناهگاهها خبر دادهاند؛ اجسادی که توسط نیروهای نظامی جمعآوری و به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند.
یکی از شهروندان فاشر که به دلایل امنیتی نامش فاش نشده، گفته است: «اجساد در خیابانها، خانهها و تونلهایی که مردم برای پناه استفاده میکردند، تلنبار شده بودند. نیروهای نظامی آنها را جمع کرده و از شهر خارج کردند.»
وی تأکید کرده که تجاوز ظالمانه به حقوق مردم همچنان ادامه دارد؛ از بازرسی خانهها تا تیراندازی به تجمعات مردمی به ظن حضور نظامیان فراری.
واکنشهای بینالمللی
سازمانهای حقوق بشری از جمله نمایندگی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به اعدامهای بدون محاکمه، تجاوزهای دستهجمعی، و تهدید جان امدادگران هشدار دادهاند.
وضعیت فاشر به عنوان آخرین سنگر ارتش در دارفور، اکنون به نقطهای بحرانی در جنگ داخلی سودان تبدیل شده است، با پیامدهایی خطرناک برای وحدت ملی و آینده سیاسی کشور.
این گزارشها تصویری هولناک از وضعیت انسانی در فاشر ارائه میدهند؛ شهری که اکنون نماد رنج، سکوت جهانی و ضرورت اقدام فوری برای نجات جان هزاران انسان بیگناه است.
ترس، مرگ و بیپناهی در خیابانهای فاشر
یکی از ساکنان فاشر در گفتوگو با «العربی الجدید» از وضعیت دردناک شهر میگوید: «مردم پس از تحمل گرسنگی و جنایات بیرحمانه، ناگهان خود را در میانه نبردی یافتند که بر سرشان آوار شد و جان بسیاری را گرفت.» وی افزود: «شهروندان نمیتوانند در شهر رفتوآمد کنند؛ بوی باروت، اجساد در خیابانها و سایه مرگ همهجا را فرا گرفته است.»
این منبع تأکید کرد که مردم در اضطراب دائمی به سر میبرند و از آیندهای نامعلوم در نبود هیچ مرجع قانونی و حضور نیروهای مسلح بیرحم، بیم دارند.
روایت یک بازگشته از جهنم فاشر
یکی از زنان نجاتیافته که پس از فرار مجبور به بازگشت به فاشر شده، گفت: «مردم در حالت بیهوشی روانی هستند؛ صدها نفر از عزیزانشان کشته شدهاند، بدون آنکه بتوانند دفنشان کنند. بسیاری دیگر ناپدید شدهاند یا در زندانهای پر از بیگناهان گرفتارند.»
او افزود: «پس از فرار به منطقه قرنی و تلاش برای رسیدن به شهر طولی، نیروهای واکنش سریع ما را مجبور به بازگشت کردند و تمام مسیرها را بستند. حتی اجازه ندادند به مناطق امنتر برویم.»
بازگشتگان به خانههای خالی یا اردوگاههای غیررسمی پناه بردهاند و با کمبود شدید آب و غذا مواجهاند. توزیع محدود مواد غذایی تنها برای جلوگیری از موج جدیدی از مهاجرت انجام میشود. این زن تأکید کرد: «مردم بیش از هر چیز به امنیت نیاز دارند.»
با وجود تلاش برای بازگرداندن زندگی به حالت عادی، صدای گلوله و انفجار همچنان در شهر شنیده میشود. نیروهای مسلح به خانهها یورش میبرند، اموال مردم را غارت میکنند و امنیت را به کلی از بین بردهاند.
ممانعت از فرار و نقض حقوق بشر
مریم، یکی دیگر از بازگشتگان، گفت: «فاشر امروز در هرجومرج کامل فرو رفته است. هیچ امنیتی وجود ندارد، خدمات اولیه مثل آب، برق و درمان از بین رفتهاند. ماندن در فاشر به معنای به خطر انداختن جان است.»
در همین حال، شبکه پزشکان سودان با صدور بیانیهای اعلام کرد که نیروهای واکنش سریع هزاران غیرنظامی را در فاشر زندانی کردهاند و مانع خروج آنها شدهاند. این نیروها وسایل حملونقل را مصادره کرده و حتی مجروحان و افراد دچار سوءتغذیه را به اجبار به شهر بازگرداندهاند.
هزاران غیرنظامی در محاصره، بدون دارو، پزشک و راه فرار
با ادامه محاصره شهر فاشر توسط نیروهای واکنش سریع، شبکه پزشکان سودان هشدار داد که نگهداشتن هزاران غیرنظامی در شرایط وخیم انسانی، کمبود شدید دارو، و نبود کادر درمانی که برخی از آنها همچنان در بازداشت یا ربودهشدهاند، به یک فاجعه انسانی گسترده تبدیل شده است.
در بیانیه این شبکه آمده است: «ادامه حضور اجساد در اطراف شهر، بدون امکان دفن، به یک بحران زیستمحیطی بدل شده است. ضروری است که فوراً مسیرهای امن برای خروج غیرنظامیان باز شود و سازمانهای امدادی اجازه دفن اجساد را داشته باشند.»
طبق گزارش داوطلبان در شهر طولی، جریان ورود آوارگان از فاشر طی روزهای اخیر متوقف شده است. «آدم رجال»، سخنگوی هماهنگی آوارگان دارفور، در گفتوگو با «العربی الجدید» گفت: «حرکت آوارگان به سمت طولی بهشدت کاهش یافته، زیرا نیروهای واکنش سریع مانع خروج مردم از فاشر شدهاند و حتی کسانی را که به منطقه قرنی رسیده بودند، مجبور به بازگشت کردهاند.»
گزارش تکاندهنده از کشتار جمعی
در بیانیه کمیته مقدماتی اتحادیه پزشکان سودان در تاریخ ۲۹ اکتبر آمده است:
در ساعات اولیه ورود نیروهای پشتیبانی سریع به فاشر، دو هزار غیرنظامی کشته شدند.
بسیاری از قربانیان زنده زنده در خودروهایشان سوزانده شدند.
حدود ۱۷۷ هزار غیرنظامی همچنان در محاصرهاند و احتمال میرود بسیاری از آنها قربانی قتلهای دستهجمعی شده باشند.
در عرض ۴۸ ساعت، ۲۸ هزار نفر آواره شدند، مسیرهای فرار نیز مورد حمله قرار گرفت و مانع رسیدن آنها به مناطق امن شد.
بیش از هزار نفر به شهر طولی رسیدند، در حالی که با زخم، گرسنگی و تشنگی دستوپنجه نرم میکنند.
