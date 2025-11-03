به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت نظامی سودان دو مقام ارشد برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل را از کشور اخراج کرد. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که قحطی ناشی از جنگ داخلی ادامهدار از آوریل ۲۰۲۳، میلیونها نفر را در معرض خطر قرار داده است.
طبق بیانیه رسمی منتشرشده از دفتر مرکزی برنامه جهانی غذا در رم، وزارت خارجه سودان در تاریخ ۲۸ اکتبر اعلام کرده که "لوران بوکیرا" مدیر دفتر برنامه در سودان و "سمانتا کاتراج" مدیر بخش عملیات، افراد نامطلوب شناخته شدهاند و باید ظرف ۷۲ ساعت خاک سودان را ترک کنند. این تصمیم بدون ارائه هیچگونه توضیح رسمی اتخاذ شده است.
برنامه جهانی غذا این تصمیم را در "زمانی بسیار حساس" دانست و هشدار داد که بیش از ۲۴ میلیون نفر در سودان با ناامنی شدید غذایی مواجهاند و جوامع کامل در معرض خطر قحطی قرار دارند. این نهاد اعلام کرد که اخیراً توانسته کمکهای غذایی را به بیش از ۴ میلیون نفر در ماه برساند، اقدامی که نقش مهمی در کاهش گرسنگی در یکی از پیچیدهترین بحرانهای انسانی جهان داشته است.
این نهاد هشدار داد که تصمیم سودان ممکن است عملیات امدادرسانی را که میلیونها نفر به آن وابستهاند، مختل کند و گفت: «در زمانی که نیاز به گسترش کمکها داریم، این تصمیم ما را مجبور به تغییرات ناخواسته در رهبری میکند و جان میلیونها نفر را به خطر میاندازد.»
طبق این بیانیه، مقامات سازمان ملل در حال رایزنی با ارتش سودان برای اعتراض به این تصمیم و درخواست توضیح هستند و از همه طرفها خواستهاند تا اولویت را به نجات جان و رفاه میلیونها نفری بدهند که برای زندهماندن به کمکهای غذایی وابستهاند.
این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که نیروهای "واکنش سریع" شهر الفاشر در دارفور را پس از ۱۸ ماه محاصره و جلوگیری از ورود غذا تصرف کردند؛ اقدامی که بحران انسانی در منطقه را تشدید کرده است.
ناظران این تصمیم را بخشی از سیاستهای مکرر دولت نظامی سودان برای محدود کردن فعالیت سازمان ملل و نهادهای بشردوستانه میدانند. پیشتر نیز ارتش سودان معاون هماهنگکننده امور انسانی و رئیس هیئت سازمان ملل را در سالهای گذشته اخراج کرده بود؛ اقدامی که بهعنوان سیاستی هدفمند برای ارعاب مأموریتهای بینالمللی تلقی میشود.
