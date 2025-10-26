به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارش‌ها حاکی است که جریان راست افراطی هند با سوءاستفاده از نمادها و آیین‌های مذهبی هندو، آن‌ها را به ابزار جنگ روانی و نمایش قدرت علیه مسلمانان تبدیل کرده و فضای فرهنگی این کشور را به میدان نفرت‌پراکنی سازمان‌یافته مبدل ساخته است. به‌ویژه در سال جاری، جشن دیوالی ـ که در سنت هندو جشن نور و معنویت محسوب می‌شود ـ در شبکه‌های اجتماعی توسط حساب‌های وابسته به جریان هندوی افراطی به صحنه تمسخر بمباران غزه تبدیل شد. این حساب‌ها با انتشار پیام‌هایی که آتش‌بازی دیوالی را با انفجارهای ویرانگر در غزه مقایسه می‌کردند، از این فاجعه انسانی به‌عنوان «سوژه جشن» بهره بردند.

رام گوپال وارما، فیلمساز مشهور هندی، در حساب اکس نوشت: «در هند فقط یک روز دیوالی است اما در غزه هر روز دیوالی است»؛ اظهاراتی که با استقبال گسترده جریان‌های راست افراطی همراه شد و به‌سرعت در فضای مجازی گسترش یافت. کارشناسان می‌گویند این زبان خشونت‌طلبانه ریشه در همگرایی ایدئولوژیک میان هندوتوا و صهیونیسم دارد؛ هر دو جریان بر مفاهیمی همچون برتری‌طلبی، اشغال و امنیت‌سازی از طریق حذف مسلمانان تأکید می‌کنند.

تحلیلگران هشدار داده‌اند که بسیاری از جشن‌های توأم با رنگ و صدا نیز در سال‌های اخیر به‌طور مداوم با آزار مسلمانان و حمله به محلات آنان همراه شده و حتی به درگیری‌های خیابانی خشونت‌آمیز انجامیده است. در فضای مجازی نیز این روند ادامه دارد و ویدئوها و میم‌های توهین‌آمیز علیه مسلمانان با هشتگ‌های مشترک منتشر می‌شود.

این گزارش تأکید می‌کند که این روند، «مقدس‌سازی نفرت» را به بخشی از هویت‌سازی سیاسی بدل کرده و همدلی مسلمانان هند با مردم فلسطین را بهانه‌ای برای تحقیر و تهدید آنان ساخته است؛ روندی که به گفته ناظران، نشان‌دهنده فرسایش اخلاقی عمیق در فضای عمومی هند است.

**************

پایان پیام/ 345