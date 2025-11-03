وبینار »زن و خانواده در آینه نهج البلاغه« به زبان اردو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و در راستای ترویج آموزه های نهج البلاغه و کلام امیرالمؤمنین(ع)، وبینار «زن و خانواده در آینه نهج البلاغه به زبان اردو» روز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ با ارائه دکتر «معصومه جعفری» استاد حوزه و مسئول جامعه الزهراء بلتستان پاکستان برگزار شد.

در این وبینار که ۴۵ نفر از اردو زبانان کشورهای مختلف حضور داشتند، خانم جعفری به محور جایگاه و نقش زن در نهج‌البلاغه بر اساس تعالیم امام علی‌(ع) پرداخت.

وی در بخش نخست، با اشاره به خطبه ۳۱ نهج البلاغه به بیان اینکه زن، مظهر جمال الهی و سرچشمه آرامش است، در بخش دوم درباره جایگاه مباحث زنان در نهج‌البلاغه مطالب ارزنده‌ای بیان کرد.

در این بخش همچنین بیان شد که امام‌ علی(ع) زن را همچون گلی لطیف می‌داند که نیازمند مراقبت است و به نقش عاطفی و تربیتی زن در حیات انسان و جامعه توجه دارد.

خانم دکتر جعفری در بخش سوم، نقش خانوادگی و اخلاقی زن از دیدگاه امام علی‌(ع) را تبیین نمود و بیان کرد: مسئولیت‌های زن در نظام خانواده و تربیت فرزندان است، مقام مادری به عنوان مقدس‌ترین رسالت زن دانسته می شود و اهمیت صداقت، رازداری و محبت در روابط همسران را با الگوگیری از سبک زندگی مشترک امام علی‌(ع) و حضرت فاطمه‌(س) به عنوان الگوی کامل خانواده اسلامی می توان دریافت.

وی در بخش دیگر، عیار «هم‌کفو بودن» در نگاه امام علی‌(ع) را تشریح کرد، زندگی مشترک حضرت علی‌(ع) و حضرت فاطمه‌(س) را به عنوان نمونه کامل تفاهم و محبت معرفی نمود، نقش قناعت، تعاون و مهر در تحکیم خانواده را متذکر شد و تکریم زن را به عنوان یکی از نشانه‌ها و ثمرات حکومت دینی دانست.

خانم جعفری در پایان جلسه با تبیین پیام نهج‌البلاغه برای دنیای معاصر تصریح کرد: جهان امروز، زن را به نام برابری، در چاه تشابه فرو برده است، در حالی که اسلام، اصل تکامل و تفاوت در کمال را مطرح کرده است و زن با فطرت لطیف و رحمت الهی خود، اساس بقا و آرامش جامعه انسانی است.

