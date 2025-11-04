به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در نیویورک، زهران ممدانی، نامزد حزب دموکرات برای شهرداری، پس از شرکت در رأیگیری در یک دبیرستان، ابراز امیدواری کرد که بتواند تاریخساز شود و سیاستهای گذشته شهر را تغییر دهد. او در جمع خبرنگاران گفت: ما در آستانه ساختن تاریخ در شهرمان هستیم و در آستانه خداحافظی با سیاستهای گذشته.
ممدانی هرچند برخی نظرسنجیها را که احتمال نداشتن حمایت اکثریت نیویورکیها را نشان میدهد، کماهمیت دانست و تأکید کرد: باور دارم که پیروزی خود بهتنهایی یک مأموریت است. او درباره تهدید دونالد ترامپ برای قطع کمکهای فدرال در صورت پیروزی ممدانی گفت: بیصبرانه منتظر هستم تا برای دریافت هر دلار حق و حقوقی که به شهر تعلق دارد، مبارزه کنم.
این نامزد دموکرات همچنین به تهدیدات بمب در ایالت نیوجرسی اشاره کرد و آن را نمونهای از حملات گسترده علیه دموکراسی توصیف کرد و افزود گاهی این تهدیدها کاملاً آشکار و صریح هستند.
در میان رأیدهندگان، لو سی کوردرو، ۶۸ ساله از منطقه موت هیون برانکس، به خبرنگار الجزیره گفت که به ممدانی رأی داده است چون شخصیت و ایده های او تازه است و امیدوار است بتواند تغییر ایجاد کند و مشکلات کنونی شهر را حل کند. وی همچنین اظهارات ترامپ در حمایت از رقیب دموکرات، اندرو کومو، را «مسخره و تأسفآور» خواند.
ممدانی با محوریت برنامههای خود، به دنبال ایجاد تغییر در سیاستهای شهری، تضمین عدالت اجتماعی و دفاع از منابع مالی شهر است و رأیدهندگان امید دارند که حضور او تحولی در مدیریت نیویورک ایجاد کند.
این انتخابات، با توجه به رقابت شدید بین ممدانی و کومو از جمله حساسترین و پرچالشترین رقابتهای شهرداری نیویورک محسوب میشود. گفته میشود برخلاف سال ۲۰۲۱ که آدامز بلافاصله پس از پایان فرآیند رأیگیری بهعنوان پیروز انتخابات عنوان شد، نتایج نهایی کمی طول بکشد.
