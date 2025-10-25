به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراکز رأی‌گیری در شهر نیویورک، امروز شنبه باز شدند و رأی‌گیری مستقیم برای رقابت انتخابات شهرداری نیویورک که بیشترین توجه را در سال جاری به خود جلب کرده‌اند، آغاز شد.

ساکنان نیویورک بین سه نامزد انتخاب می‌کنند، زهران ممدانی نامزد مسلمان از حزب دموکرات، کرتس سیلوا از حزب جمهوری‌خواه و اندرو کومو، فرماندار سابق نیویورک که به عنوان مستقل ثبت‌نام کرده است اما دموکرات است.

شهردار فعلی نیویورک، اریک دامز، نیز ابتدا نامزد انتخابات بود اما ماه گذشته از رقابت کنار رفت و حمایت خود را از اندرو کومو اعلام کرد.

ایالت نیویورک از سال ۲۰۱۹ امکان رأی‌گیری زودهنگام را فراهم کرده است و این روش به تدریج محبوبیت پیدا کرده است.

طبق گزارش شورای مالی انتخابات شهر نیویورک، در انتخابات مقدماتی ماه ژوئن برای انتخاب شهردار این شهر، حدود ۳۵ درصد از رأی‌دهندگان از رأی‌گیری مستقیم استفاده کرده بودند.

