به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در یکی از شبهای سوزناک ژانویه، زهران ممدانی، قانونگذار ایالتی نسبتاً ناشناخته، با انتشار ویدئویی کوتاه از یک غذافروشی حلال در منهتنِ نیویورک، توجه عمومی را جلب کرد و نفوذ سیاسیاش آغاز شد. پنج ماه بعد، او با کاریزما، سبک ساده و پرشور و کمپینی مردمی، موفق شد در رقابت دموکراتها نامزدی شهرداری نیویورک را از رقبای شناختهشدهای مانند اندرو کومو کسب کند.
تمرکز او بر مسائل ملموس مردم، ائتلاف با ترقیخواهان و استفاده از شبکههای اجتماعی، باعث شد کمپین او به یک شبهجنبش تبدیل شود و پیروزی غیرمنتظرهای به دست آورد که هم خود و هم حامیانش را شگفتزده کرد.
زهران ممدانی که دیگر رسماً نامزد دموکرات شهرداری نیویورک است با پیشروی سریع در رقابتها به نمادی ملی تبدیل شده است. حالا او در صورت پیروزی در ماه نوامبر، نخستین شهردار مسلمان نیویورک خواهد بود و همین موضوع باعث واکنشهای جنجالی و بیادبانه برخی سیاستمداران شده است.
مقامات محلی و چهرههای راست افراطی با استفاده از زبان توهینآمیز و حملات نژادی، تلاش کردهاند او را تخریب کنند. اندی اوگلز، سیاستمدار آمریکایی و نماینده حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده، او را در اقدامی نفرتپراکنانه و موهن با لقب تحقیرآمیز محمدکوچیک Little Muhammad خطاب کرد؛ نانسی میس، سیاستمدار جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، در شبکههای اجتماعی او را به ۱۱ سپتامبر ربط داد. استیو بنون، مشاور پیشین دونالد ترامپ و مدیر اجرایی کمپین انتخاباتی او و لورا لومر، فعال سیاسی جریانهای راست افراطی و اسلامهراسانه، بدون ارائۀ هیچ مدرکی، او را مسلمانی بهشدت رادیکال توصیف کردند.
ممدانی پیش از این نیز با تهدیدات مرگ و حملات سیاسی مواجه شده و کمپین او تأکید کرده این رفتارها بازتابدهنده فضای نفرت و اسلامهراسی است که در شهر جایی ندارد. او و حامیانش اعلام کردهاند که در برابر نفرت، تبعیض و تهدیدها عقب نخواهند نشست.
رقبای سیاسی همچنین با استفاده از مواضع و نقدهای ممدانی به رژیم صهیونیستی، تلاش کردهاند او را به ضدیت با یهودیان متهم کنند، در حالی که ممدانی بارها بر رد هرگونه ضد یهودیگری و حمایت از حقوق فلسطینیها بدون خشونت، تأکید کرده است.
با وجود این حملات، جامعه مسلمان و بسیاری از حامیان محلی نسبت به پشیروی و افزایش محبوبیت ممدانی خوشبیناند.
پس از کنار رفتن شهردار فعلی، اریک آدامز، رقابت به سه نامزد اصلی خلاصه شده است و نظرسنجیها نشان میدهد که اندرو کومو وضعیت چالشبرانگیزی دارد، در حالیکه ممدانی حمایتهای مهمی مانند تأیید فرماندار نیویورک را کسب کرده است.
اندرو کومو، که چهار سال پیش به دلیل اثبات شدن آزار جنسی ۱۱ زن مجبور به استعفا شد، اکنون با تأکید بر عبرت گرفتن از آن دوره، رفتار محتاطانهتری در فضای عمومی دارد؛ با این حال، هنوز برخی رقبا وی را شایسته تصدی پست شهرداری نیویورک نمیدانند.
کومو پس از شکست در انتخابات مقدماتی دموکراتها، اعلام کرده همچنان به عنوان نامزد مستقل در مبارزات انتخاباتی باقی خواهد ماند.
کورتس اسلیوا هم که به خاطر تأسیس گروه نگهبان فرشته و علاقه به گربهها شناخته میشود، عملاً شانس کمی برای پیروزی در انتخابات نهایی دارد.
