زهران ممدانی، نخستین مسلمان در تاریخ نیویورک به مقام شهرداری رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که «زهران ممدانی» نامزد مسلمان حزب دموکرات در انتخابات اخیر به عنوان شهردار نیویورک پیروز شده است. همچنین دو نامزد زن دموکرات نیز موفق شدند در ایالت‌های ویرجینیا و نیوجرسی به مقام فرمانداری برسند.

شکست جمهوری‌خواهان در این انتخابات که دیروز سه‌شنبه در نیویورک، ویرجینیا و نیوجرسی برگزار شد، آزمونی مهم برای دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به شمار می‌آید.

بر اساس نظرسنجی‌های انجام‌شده پس از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری، زهران ممدانی، نامزد ۳۴ ساله دموکرات، در رقابت با «کرتیس سلیوا» از حزب جمهوری‌خواه و «اندرو کوئومو» فرماندار پیشین نیویورک که به‌صورت مستقل شرکت کرده بود، پیشتاز شد.

به این ترتیب، ممدانی که از او به عنوان یک سیاست‌مدار با گرایش‌های سوسیالیستی یاد می‌شود، نخستین شهردار مسلمان تاریخ شهر نیویورک خواهد بود.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که او با کسب ۵۰.۴ درصد آرا، رقیب جمهوری‌خواه خود را که ۴۱.۳ درصد رأی آورده، شکست داده است.

پایگاه خبری بلومبرگ نیز گزارش داد که انتخابات اخیر شهرداری نیویورک شاهد بالاترین میزان مشارکت مردم در چند دهه گذشته بوده است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸