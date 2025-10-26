به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روزهای پایانی رقابت انتخاباتی برای شهرداری نیویورک، تنش‌ها بر سر اظهارات ضداسلامی علیه «زهران ممدانی» نامزد پیشتاز دموکرات و نخستین مسلمان احتمالی در تاریخ این شهر به اوج رسیده است.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا، «جی‌دی ونس»، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی سخنان ممدانی درباره افزایش اسلام‌هراسی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر را مورد تمسخر قرار داد و او را متهم کرد که به جای قربانیان آن حمله تروریستی، از احساس ناامنی خویشاوند مسلمان خود سخن گفته است. این حمله با استقبال جریان‌های نزدیک به دونالد ترامپ همراه شد که پیش‌تر نیز ممدانی را «کمونیست» خوانده و حتی تهدید به بازداشت او کرده بودند.

ممدانی روز جمعه در برابر مسجدی در برانکس سخنرانی احساسی ده‌دقیقه‌ای ایراد کرده و گفته بود که یکی از بستگان وی پس از ۱۱ سپتامبر به دلیل ترس از حملات نفرت‌محور با حجاب به مترو نمی‌رفت.

او تأکید کرد که اسلام‌هراسی دوباره در فضای انتخاباتی آمریکا در حال اوج‌گیری است و جمهوری‌خواهان با «لطیفه‌های ارزان علیه اسلام» می‌کوشند از مواجهه با واقعیت تبعیض فرار کنند.

این سخنان با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی بیش از ۹ میلیون بار دیده شد و واکنش گسترده جامعه مسلمانان آمریکا را در پی داشت؛ برخی ناظران آن را با سخنرانی تاریخی باراک اوباما در سال ۲۰۰۸ درباره نژادپرستی مقایسه کردند.

در مقابل، ونس و متحدان ترامپ همچنان به حملات خود ادامه داده‌اند. «الیس استفانیک» نماینده جمهوری‌خواه، ممدانی را در یک برنامه تلویزیونی «جهادی» خواند و یک مقام سابق دولت ترامپ نیز با انتشار تصویر برج‌های دوقلو در حال سوختن، از رأی‌دهندگان خواست برای «نجات شهر» به اندرو کومو رأی دهند.

دموکرات‌ها این اقدام را «بی‌رحمانه» و «استفاده ابزاری از فاجعه ۱۱ سپتامبر» توصیف کرده‌اند.

ممدانی با حضور در مراسم سالگرد قربانیان ۱۱ سپتامبر و با رد اتهامات، گفت که «دیگر حاضر نیست هویت خود را در سایه‌ها پنهان کند» و با افتخار از ایمان اسلامی خود دفاع خواهد کرد.

