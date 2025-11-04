به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس نظرسنجی مرکز مطالعات سیاسی و نظرسنجی فلسطین، اکثریت قابل توجهی از فلسطینیان با خلع سلاح گروه حماس مخالف هستند و نسبت به طرح صلح پیشنهادی ترامپ برای غزه بدبین می‌باشند.

نظرسنجی نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد از فلسطینیان در کرانه باختری و نوار غزه، حتی به قیمت ازسرگیری حملات اسرائیل، با تسلیم سلاح‌های حماس مخالفند. این مخالفت در کرانه باختری با ۸۰ درصد، بسیار شدیدتر از نوار غزه است که ۵۵ درصد مخالف خلع سلاح هستند.

اکثریتی ۶۲ درصدی از فلسطینیان باور ندارند که طرح ترامپ بتواند جنگ را برای همیشه پایان دهد. این بدبینی در کرانه باختری (۶۷ درصد) قوی‌تر از غزه (۵۴ درصد) است.حمایت از عملیات طوفان الاقصی همچنان در سطح ۵۳ درصدی باقی مانده و حمایت از جنبش حماس (۳۵ درصد) بیش از حمایت از جنبش فتح (۲۴ درصد) است. علاوه بر این، ۸۵ درصد از مردم خواستار استعفای محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، هستند.

این نظرسنجی در شرایطی منتشر شده که اسرائیل با پشتیبانی آمریکا به حملات خود ادامه داده است. حملات هوایی اسرائیل منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰ فلسطینی، از جمله ۴۶ کودک، و زخمی شدن ۲۵۳ نفر شد. اگرچه ترامپ این حملات را پاسخ به کشته شدن یک سرباز اسرائیلی دانست، اما حماس هرگونه ارتباط با این حادثه را رد کرده و پایبندی خود به آتش‌بس را تأیید نموده . این گروه موافقت کرده از حکومت در غزه کنار برود، اما خلع سلاح را تا زمان تشکیل یک دولت فلسطینی مستقل رد می‌کند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸