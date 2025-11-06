  1. صفحه اصلی
انتقاد نماینده حزب‌الله؛

سکوت کمیته نظارت بر آتش‌بس در خصوص جنایت جدید رژیم صهیونیستی

۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۹
کد مطلب: 1747448
عزالدین: دشمن از همان ابتدا به توقف تجاوزات پایبند نبوده، اما کمیته نظارت بر توافق آتش‌بس از زمان تشکیل تاکنون هیچ موضعی علیه دشمن صهیونیستی اتخاذ نکرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان از سکوت کمیته نظارت بر آتش‌بس در خصوص نقض آن توسط  رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

عزالدین گفت: کمیته نظارت بر آتش‌بس در قبال حملات وحشیانه امروز هیچ موضعی علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نمی‌کند.

نماینده حزب‌الله افزود: دشمن از همان ابتدا به توقف تجاوزات پایبند نبوده، اما کمیته نظارت بر توافق آتش‌بس از زمان تشکیل تاکنون هیچ موضعی علیه دشمن صهیونیستی اتخاذ نکرده است. 

وی تاکید کرد: باید از هر نوع ورود به مذاکراتی که ممکن است از سوی آمریکا تحمیل شود، پرهیز شود.

