به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان از سکوت کمیته نظارت بر آتشبس در خصوص نقض آن توسط رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.
عزالدین گفت: کمیته نظارت بر آتشبس در قبال حملات وحشیانه امروز هیچ موضعی علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نمیکند.
نماینده حزبالله افزود: دشمن از همان ابتدا به توقف تجاوزات پایبند نبوده، اما کمیته نظارت بر توافق آتشبس از زمان تشکیل تاکنون هیچ موضعی علیه دشمن صهیونیستی اتخاذ نکرده است.
وی تاکید کرد: باید از هر نوع ورود به مذاکراتی که ممکن است از سوی آمریکا تحمیل شود، پرهیز شود.
