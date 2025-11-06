به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان از سکوت کمیته نظارت بر آتش‌بس در خصوص نقض آن توسط رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

عزالدین گفت: کمیته نظارت بر آتش‌بس در قبال حملات وحشیانه امروز هیچ موضعی علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ نمی‌کند.

نماینده حزب‌الله افزود: دشمن از همان ابتدا به توقف تجاوزات پایبند نبوده، اما کمیته نظارت بر توافق آتش‌بس از زمان تشکیل تاکنون هیچ موضعی علیه دشمن صهیونیستی اتخاذ نکرده است.

وی تاکید کرد: باید از هر نوع ورود به مذاکراتی که ممکن است از سوی آمریکا تحمیل شود، پرهیز شود.

