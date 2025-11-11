به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار تصویری از دیدار دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با احمد الشرع رئیسجمهور انتقالی سوریه در کاخ سفید، موجی از واکنشها و بحثهای گسترده در شبکههای اجتماعی بهراه انداخت.
کاربران در فضای مجازی درباره نحوه استقبال ترامپ از الشرع اختلاف نظر داشتند؛ برخی آن را طبیعی دانستند و برخی دیگر آن را نشانهای از بیاحترامی یا فاصلهگذاری سیاسی تلقی کردند.
این واکنشها پس از آن شکل گرفت که ریاستجمهوری سوریه تصاویری از این دیدار را در صفحه رسمی خود در پلتفرم «ایکس» (توییتر سابق) منتشر کرد. در یکی از تصاویر، ترامپ پشت میز کار خود نشسته بود و در مقابل او احمد الشرع، اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه، جیدی ونس معاون رئیسجمهور آمریکا و تام باراک فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، حضور داشتند.
ترامپ در این دیدار، الشرع را «رهبر قدرتمند» توصیف کرد و در ادامه گفت که «افتخار کرده که مدتی را با او سپری کرده است». این دیدار، احمد الشرع را به نخستین رئیسجمهور سوری تبدیل کرد که از زمان استقلال این کشور، وارد کاخ سفید شده و با رئیسجمهور آمریکا دیدار کرده است.
با این حال، تصویر منتشرشده باعث شکلگیری بحثهایی شد؛ برخی کاربران معتقد بودند که نشستن الشرع در مقابل ترامپ پشت میز، امری رایج و مشابه دیدارهای قبلی ترامپ با رهبران اروپایی در نشستهای مربوط به اوکراین است، اما گروهی دیگر این صحنه را غیرمتعارف و نشانهای از عدم رعایت پروتکلهای دیپلماتیک دانستند.
این تصویر، فارغ از تفسیرهای مختلف، بار دیگر نشان داد که روابط در حال شکلگیری میان واشنگتن و دمشق، همچنان در مرحلهای حساس و پر از نشانههای نمادین قرار دارد.
..............................
پایان پیام/ 167
نظر شما