به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تام باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، دیدار رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع با دونالد ترامپ را «لحظه‌ای تاریخی در سیاست خاورمیانه» توصیف کرده و گفت: این دیدار نماد گذار سوریه از دوران انزوا به مرحله «مشارکت فعال در چارچوب جدید منطقه‌ای» است!

طبق روایت الاخبار لبنان از گفته‌های باراک، الجولانی در دیدار با ترامپ متعهد شده که کشورش به ائتلاف بین‌المللی علیه داعش بپیوندد و در کنار آمریکا برای برچیدن بقایای گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان منطقه از جمله سپاه پاسداران ایران، حماس و حزب‌الله همکاری کند.

او افزود: «این تعهد، سوریه را از یک منبع تروریسم به شریکی در مبارزه با تروریسم تبدیل می‌کند. دمشق اکنون به‌طور مؤثر به ما در مقابله با داعش و شبکه‌های وابسته به ایران کمک خواهد کرد.»

به گفته منابع آمریکایی، توافق اولیه شامل تعهد دمشق به همکاری اطلاعاتی، هماهنگی امنیتی و مشارکت در ساختار جدید اقتصادی و نظامی پس از جنگ سوریه است. در همین راستا، نشست سه‌جانبه‌ای میان وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو، وزیر خارجه ترکیه حقان فیدان و وزیر خارجه سوریه اسد الشیبانی برگزار شده است.

